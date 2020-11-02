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  4. Çukur'dan ayrılan Cihangir Ceyhan ve Berkay Ateş, Alev Alev dizisiyle ekrana dönüyor!

Çukur'dan ayrılan Cihangir Ceyhan ve Berkay Ateş, Alev Alev dizisiyle ekrana dönüyor!

02.11.2020 21:29 | Son Güncelleme:
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Çukur'dan ayrılan Cihangir Ceyhan ve Berkay Ateş, Alev Alev dizisiyle ekrana dönüyor!

5 Kasım Perşembe akşamı Show TV'de ekranlara gelmeye hazırlanan, Ay Yapım imzalı, yılın en güçlü kadın hikayesi olacak Alev Alev, erkek karakterleri ve onların hikayesiyle de çok konuşulacak. Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ve Toprak Can Adıgüzel, hikayenin kilit isimlerine hayat vererek üç kadının 3 farklı kaderinin seyrini değiştirecek.

Ay Yapım'ın Show TV'de yayınlanacak yeni dizisi 'Alev Alev'in şu ana kadar yayınlanan tanıtımları izleyicilerin hafızalarına kazınırken hikayedeki kadınların kaderinin seyrini değiştirecek olan erkeklerin hikayesi ise gizemini koruyor.

Cem Bender
Kadınların dünyasında siyahı ve beyazı en güçlü şekilde temsil edecek olan kendi kuşaklarının güçlü ve de dikkat çeken oyuncuları Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ve Toprak Can Adıgüzel'i seyirci bu kez bambaşka karakterlerde izleyecek.
Berkay Ateş
Senaryosunu televizyon tarihinin pek çok ölümsüz ve ödüllü işine imza atan Burcu Görgün Toptaş'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise etkileyici sinematografik yorumuyla Ahmet Katıksız'ın oturduğu 'Alev Alev', hayatın içinden hikayesi, sarsıcı anlatımı ve kurgusu, güçlü oyuncu kadrosu ve de müzikleriyle kısa sürede gündeme yerleşecek.

Berker Güven

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın da başrollerinde yer aldığı dizi, ilk bölümüyle 5 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de ekranlara gelecek.

Cihangir Ceyhan

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