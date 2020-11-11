MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Çukur dizisine flaş transfer! Çukur'a Namık karakteriyle Yıldırım Şimşek katıldı

Çukur dizisine flaş transfer! Çukur'a Namık karakteriyle Yıldırım Şimşek katıldı

11.11.2020 02:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çukur dizisine flaş transfer! Çukur'a Namık karakteriyle Yıldırım Şimşek katıldı

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'un kadrosuna Yıldırım Şimşek dahil oldu. Diziye 'Namık' karakteriyle katılacak olan Yıldırım Şimşek dengeleri değiştirecek.

Kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nejat İşler, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Kubilay Aka, Burak Dakak gibi isimlerin yer aldığı Çukur'a yeni bir oyuncu daha katıldı.

Show TV'nin 4 sezondur devam eden Çukur dizisine son olarak Yıldırım Şimşek, Namık karakteriyle dahil oldu. Sezon sonunda final yapacağı iddia edilen Çukur'un yeni bölümlerinde, Namık karakteri dengeleri değiştirecek.

1605045353631-yild
Yıldırım Şimşek, Çarpışma, Elimi Bırakma ve Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi dizilerde rol almıştı.

Çukur 103. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı! Cumali'ye eşi Damla ve kardeşi Selim'den büyük şok! Çukur 102. son bölümde neler oldu?Çukur 103. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı! Cumali'ye eşi Damla ve kardeşi Selim'den büyük şok! Çukur 102. son bölümde neler oldu?

YILDIRIM ŞİMŞEK KİMDİR?

Yıldırım Şimşek, 1969 yılında Ankara'da doğmuştur. Oyunculuk eğitimi alan Şimşek, 2001 yılında Hiçbir Yerde dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Çukur hakkında suç duyurusu! 'Emniyetin ve benim moral motivasyonumu...'Çukur hakkında suç duyurusu! 'Emniyetin ve benim moral motivasyonumu...'

Daha sonra Deniz Yıldızı, Çarpışma, Elimi Bırakma ve Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi yapımlarda rol alan Yıldırım Şimşek, bir çok dizide rol aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncuyu bu paylaşım ele verdi! Ünlü oyuncuyu bu paylaşım ele verdi!
Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha'dan şok karar!Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha'dan şok karar!
23 Ekim Cuma günü kanallarda ne var?23 Ekim Cuma günü kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?

Koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?

Bakan Koca paylaştı: İşte 10 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 10 Kasım koronavirüs tablosu

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk mesaj

Cinayeti eşinin mezarı başında itiraf etmişti! Sırra kadem bastı

Cinayeti eşinin mezarı başında itiraf etmişti! Sırra kadem bastı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a mesaj

Belediye Başkanı'ndan tepki çeken sözler: Gölköy Barajı'na şap mı katsam diye düşünüyorum

Belediye Başkanı'ndan tepki çeken sözler: Gölköy Barajı'na şap mı katsam diye düşünüyorum

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kamera arkasına paylaştı! 'Bu sahneye kalbimizi bıraktık'

Kamera arkasına paylaştı! 'Bu sahneye kalbimizi bıraktık'

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Boşanma sonrası sitem etti! 'Akbabalara yedirmem'

Boşanma sonrası sitem etti! 'Akbabalara yedirmem'

Acı gerçeği öğrenen adamın dünyası başına yıkıldı

Acı gerçeği öğrenen adamın dünyası başına yıkıldı

İsyan ettiler! Vefa ve etik kavramları yok olmuş

İsyan ettiler! Vefa ve etik kavramları yok olmuş

Diğer Haberler

Masumlar Apartmanı 8. son bölüm final sahnesi! Han, İnci'ye çöp ev gerçeğini gösterdi! Masumlar Apartmanı sosyal medyada gündem oldu

Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! "Bu benim hayatım işte! Hoşgeldin"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. son bölüm finalinde Yaman Korkmaz öldü mü? Engin Benli EDHO'dan ayrıldı mı?

EDHO'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?

Bir Zamanlar Çukurova 72. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Demir'i yıkan sözler! Züleyha ve Yılmaz Çukurova'dan ayrılıyor mu?

Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha'dan şok karar!

Alev Alev 2. bölümde Hazar Ergüçlü'nün değişimi izleyenleri etkileyecek! 5 saatlik makyajla bambaşka biri oldu

Hazar Ergüçlü'nün şaşırtan değişimi! 5 saatlik makyajla...

Kefaret dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! İşte Kefaret 1. bölüm fragmanı

İddialı dizinin yayın tarihi açıklandı!

Prison Break 6. sezon ters köşe yaptı

Prison Break 6. sezon ters köşe yaptı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.