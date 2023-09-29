Dilan Polat'ın ödediği vergi ortaya çıktı! Engin Polat hemen açıklama yaptı

Eşi Engin Polat'la birlikte kara para akladıkları iddia edilen Dilan Polat iddialar sonrası "Bu ülkede devlet var, devletten büyük değilsiniz siz" diyerek isyan etmişti. Lüks yaşantısıyla tüm gözleri üzerine çeken Dilan Polat'ın bir kişiyi de vurdurduğu iddia edildi.

Sosyal medyada günlerdir gündemde olan fenomen bir anda hesaplarını kapatıp ortadan yok olunca yine adından söz ettirdi. Engin Polat karısının kan değerleri düşmediği için hastanede olduğunu söyleyerek dua istedi.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Hesabını kapattığı söylenen Dilan Polat yeniden bir hesap açtı ve iddiaları yalanlayarak "Hesabımı ben kapatmadım benden haraç kesmek isteyenler kapattırdı. Allah sizin belanızı versin, hastanede yatıyorum beni artık bırakın. Bu işler böyle dönüyor belli insanlara para vermezseniz böyle oluyor. Daha önce bir kere 90 bin verdim, sustular. Para vermediğim için iftirayla karşılaşıyorum" dedi.



Fenomen devamında "Bu haberlerin durması için benden haraç istedi. Tekerlekli sandalye adı altında para ödeseydim bu haberler duracaktı. Kimseyi tanımıyorum, tetikçi, kaçakçı..." iddiasında bulundu.

ÖDEDİĞİ VERGİ GÜNDEMDE!

Dilan Polat'ın, Dilan Mücevherat için 6 ayda 15 bin lira vergi ödediği iddiası da sosyal medyada gündem oldu. Selen Sultan sosyal medyada "Dilan Mücevherat ödediği vergi 15 bin TL sadece. Şirket 6 aylık vergi ödemesi. (Haziran 2022-Ocak 2023 arası) Dilan Polat bizimle dalga mı geçiyor?" deyince Engin Polat'tan açıklama geldi.



Engin Polat "Arkadaşın biri firmamızın 15 bin TL vergi ödediğini paylaşmış, başlama tarihi 5. ayın 22'sii. Temmuz'un 21'inde orayı eşime hediye olarak açtık. 8. ayın birinde de ticari faaliyetine başladı firma. İnsanlar 4 -5 ayda zarar gösterir biz zaten o aylarda iş yapmadık yapsak bile KDV çıkmaz, yeni mallar alıyorsun, kazanç yok. 15 bin liralı vergi ödenmesi iyi bir şey, yeni açtığın bir marka kâra geçmez hemen" dedi.

Engin Polat devamında ise "Ticaretten anlayan insanlar bunları biliyor, her duyduğunuza inanmayın" dedi.



