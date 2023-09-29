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Şiddet iddiası vardı... Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi tek celsede boşandı! Boşanır boşanmaz bomba hareket

29.09.2023 10:37 | Son Güncelleme:
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Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile görkemli bir düğünle evlenen Şeyma Subaşı bugün Beykoz Adliyesi'ndeki duruşmada boşandı. Tek celsede biten ilişkide Subaşı'nın şiddet gördüğü iddia ediliyordu. Subaşı boşanma haberi gündeme düşer düşmez Meedo ile tüm fotoğraflarını sildi.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın ikinci evliliği kısa sürdü. Subaşı 3 gün 3 gece süren düğünle evlendiği Mısırlı Mohammed Alsaloussi'den şiddet gördüğü iddialarıyla gündemdeydi.

Evlilikte psikolojik şiddet iddialarının ardından çift boşanmak için mahkemeye başvurdu. 5 aylık evliliği bitiren duruşma bugün Beykoz Adliyesinde görüldü.

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Kararını açıklayan mahkeme, Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı'nın boşanmasına karar verdi.

HER ŞEYİ SİLDİ

Boşanma davasına dair haberler düşer düşmez Şeyma Subaşı Instagram'da Meedo'ya ait tüm fotoğrafları sildi. Şeyma Subaşı'nın avukatı ise sosyal medyadan boşanma sonrası fotoğraf paylaştı.

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AŞK İDDİASI

Şeyma Subaşı'nın ayrıca 15 kişilik düğününe davet ettiği iş insanı Burak Ateş ile aşk yaşadığı iddiası da gündemde.

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Anahtar Kelimeler:
Mohammed Alsaloussi Acun Ilıcalı

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