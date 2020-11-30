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  4. EDHO dizisi ekibinden 3 kadın çalışana otel odasında tecavüze kalkıştılar

EDHO dizisi ekibinden 3 kadın çalışana otel odasında tecavüze kalkıştılar

30.11.2020 11:26 | Son Güncelleme:
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EDHO dizisi ekibinden 3 kadın çalışana otel odasında tecavüze kalkıştılar

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde görevli 3 set çalışanı kadına kaldıkları otel odasında saldırı girişiminde bulunuldu. Odalarının kapılarını kırmaya çalışan sapıklar, çıplak halde odaya girmeye çalıştı.

atv'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde görevli olan 3 kadın çalışan otel odasında dehşeti yaşadı. Kostüm görevlisi 3 kadın, Maltepe'deki çekimler öncesinde otele yerleştikten sonra yan odada kalan şahısların saldırısına uğradı.

tv100'ün haberine göre, dün gece atv'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin İstanbul Maltepe ilçesindeki setinde tüm ekibi şoke eden bir olay yaşandı.

Çekim yapılan mekanın üstündeki otelde, kostüm ve hazırlık için tutulan odada çalışan üç kadın çalışana saldırıldı.

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KAPIYI KIRMAYA ÇALIŞARAK...

Uyuşturucu madde kullandıklarını itiraf eden saldırganlar küfürler savurarak oda kapısını kırmaya çalışarak fiziki şiddet teşebbüsünde bulundu.

Set çalışanı üç kadın bir yandan odanın kapısını tutmaya çalışırken diğer yandan aşağıda çalışan arkadaşlarından yardım istedi. Yardım yetişmese büyük bir şiddet olayının yaşanacağı olay sonrası üç kadın tanıklar eşliğinde karakolda şikayetçi oldu.

tutanak-jamk

SABIKA DOSYALARI KABARIK!

Yapılan incelemede saldırganlardan ikisinin uyuşturucu üretimi, satışı, reşit olmayan kıza tecavüz gibi suçlardan sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu insanlar gereksiz yere serbest kaldığı için yeni suçlar işliyorlar. Ama Türkiye'de adalet böyle ne yapalım. Suçlular dışarıda, suçsuzlar içeride.
Neymiş............ "Eşkiya halen piyasadaymış"
bu kadar rezil suçtan hüküm giyip nasil hala özgürce disarda dolaniyorlar? Adalet ve hukuk sadece iktidar partisini ve liderini elestirenlere calisiyor.

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