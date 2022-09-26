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  4. Eşini komşusuyla yatakta yakaladı! İhaneti gören koca çılgına dönüp dehşet saçtı

Eşini komşusuyla yatakta yakaladı! İhaneti gören koca çılgına dönüp dehşet saçtı

26.09.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

42 yaşındaki Jason Heathcote isimli bir adam karısı Ceri’yi komşusunun evinde yatakta görünce adeta çılgına döndü. Karısının komşusuyla yasak aşk yaşadığını fark eden adam kadını darp etti. Olay yerine polislerin gelmesinin sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderilen Heathcote, çıkartıldığı mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etti ve 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eşini komşusuyla yatakta yakaladı! İhaneti gören koca çılgına dönüp dehşet saçtı

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 42 yaşındaki Jason Heathcote, gece yarısı evinden ayrılan karısı Ceri’yi takip etti ve eşinin komşuları John Richardson’ın evine girdiğini gördü. Komşusunun evine davetsiz bir şekilde giren Heathcote eşi ve komşunu aynı yatakta yatarken bulunca deliye döndü. İhaneti fark eden adam karısının yanına gelerek defalarca ona yumruk attı. Adamın yumruk attığı sırada ise, “Seni korkunç pislik” diyerek bağırdığı öğrenildi. Karısının “Düşündüğün gibi değil” diyerek kendisini savunmasına izin vermeyen adam eşini yarı baygın halde bırakarak kaçtı. Ardından ise üç hafta boyunca işinden izin alarak kayıplara karıştı. Durumun polise bildirilmesinden sonra Heathcote hakkındaki suçlamaları kabul etti.

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“ENDİŞE VE DEPRESYON YAŞADIM”

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Warrington Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki ifadesinde bir çocuk babası olan yalıtım mühendisi Heathcote dokuz yıldır evli olduğu eşiyle aralarında karmaşık bir ilişki olduğunu belirtti. Heathcote eşinin kendisini aldattığına yönelik bir mesaj aldıktan sonra onu takip etmeye başladığını söyleyerek, “Endişe ve depresyon yaşadım. Yaşadığım ihaneti atlatamayacağımı hissediyorum. Bir daha asla kimseye tam olarak güvenemeyeceğim. Hayatımın geri kalanı üzerindeki etkisi sonsuz olacak” dedi.

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Heathcote’un 18 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve “Daha İyi İlişkiler Kurmak” rehabilitasyon programını tamamlaması ve 200 saat ücretsiz çalışma yapması emredildi. Ayrıca, 154 sterlinlik bir kurban ek ücreti ödemesine karar verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika Aldatma ihanet
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