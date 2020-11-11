Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. son bölüm finalinde Yaman Korkmaz öldü mü? Engin Benli EDHO'dan ayrıldı mı?

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil ve Sabina Toziya'nın başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 10 Kasım Salı akşamı 171. son bölümüyle ekrana geldi.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 172. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 17 Kasım Salı ekrana gelecek olan 172. yeni bölümünden fragman ise henüz ATV tarafından yayınlanmadı.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haşmet Façalı, kardeşi Behzat'a yapılanın hesabını sormak için kolları sıvar. Hızır Reis'le birlikte yaptıkları planlarının merkezi Yaman Korkmaz'ın kardeşi Derman'ı göstermeye başlar. 'Kardeşe kardeş' diyen Haşmet, Hızır'la beraber hapishanedeki Derman'ın peşine düşer. Haşmet Façalı, adamlarıyla bütün mahalleyi basar.

Masadan ve amcasının evinden kovularak kendi planlarını uygulamaya başlayan Alpaslan ise Yaman Korkmaz'a bir adım daha yaklaşır.



Korkmaz'ı saklandığı delikten çıkarmak için hapishanedeki kardeşi Derman Korkmaz'ın peşine düşer.

Kendisinden başka kimsenin yanına yaklaşamayacağını düşünen Alpaslan, eşine yapılanın hesabını sormaya adım adım yaklaşır. Gücüne güç katan Alpaslan mahallenin ve garibanların gönlünü fetheder.