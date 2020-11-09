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Ramo 20. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ailesini korumak isteyen Ramo ne yapacak?

09.11.2020 22:38 | Son Güncelleme:
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Show TV'de ekrana gelen Ramo dizisinin 20. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Murat Yıldırım'ın başrolde oynadığı Ramo'nun yeni bölümünde ailesini korumak isteyen Ramo'nun neler yapacağı merakla bekleniyor. Yeni bölümde Ramo Cihangir'e meydan okurken, ikili arasındaki savaş da giderek kızışıyor.

Murat Yıldırım, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Esra Bilgiç ve İdil Fırat'ın başrollerde oynadığı Ramo'nun 13 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek olan 20. bölümünden 2. fragman yayınlandı.

Ramo (3)

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yavuz tarafından vurulan Ramo günlerce hastanede kaldıktan sonra kendine gelir gelmez yeniden Kaman meselesi ile ilgili harekete geçti. İlk işi ise Yavuz ile görüşmek oldu.

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Yavuz'la karşı karşıya gelen Ramo, parmak izi olan cinayet silahının hala kendisinde olduğunu söyleyerek onu tekrardan köşeye sıkıştırdı. Diğer tarafta Cihangir de her yerde Yavuz'u ararken Doğu, onu bularak Cihangir'e teslim etti. Ramo ve Sibel, Cihangir'in Yavuz'u öldüreceğini düşünürken, hiçbir şey yapmamasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Yavuz'un elinde Cihangir'i tehdit edebileceği belgeler vardı! Kaman gizemi dışında artık Yavuz'un dokunulmazlık gizemini de çözmeye çalışan Ramo, hem Yavuz'a hem Cihangir'e karşı bir oyun oynadı.

Ramo (2)

Cihangir'e, Yavuz'un elindeki belgeleri alıp getireceğini söyledi. Oyununu başlatan Ramo, kendisi ile buluşmaya gelen Yavuz'u bağladıktan sonra Cihangir'i aradı.

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Yavuz'un ve belgelerin kendisinde olduğunu söylemesi üzerine Cihangir hemen buluşma yerine geldi. Ramo, Yavuz'a doğrulttuğu silahı Cihangir'in eline verince cinayet silahının üzerinde parmak izi kaldı! Ramo'dan aldığı belgelerin gerçek olmadığını, aslında her şeyin bir oyun olduğunu sonradan anlayan Cihangir için artık her şey çok geçti. Evine düzenlenen operasyonla Cihangir gözaltına alındı ancak finalde herkesi şoke eden gelişme bir gelişme yaşandı. Sorguya alınan Cihangir, Mahir'e cinayet silahının kaybolacağını söyledi!

Ramo (3)

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, 13 Kasım Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de.

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