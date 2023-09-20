26 parmakla dünyaya geldi! Yerel halk onu görmek için adeta birbirleriyle yarıştı... Tanrıça olarak kabul ediliyor

Hindistan'ın Bharatpur şehrinde dünyaya gelen bir bebek bölge halkı tarafından kutsal ilan edildi. İsmi açıklanmayan bebek ellerinde 7 ve ayaklarında ise 6 parmak olmak üzere toplam 26 parmakla doğdu. Genetik sorunlardan kaynaklanan durumla alakalı doktorlar tıbbi bir anormallikten söz ederken anne Sarju Devi ve polis memuru olan baba durumdan çok mutlu olduklarını dile getirdi.