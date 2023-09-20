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    4. 26 parmakla dünyaya geldi! Yerel halk onu görmek için adeta birbirleriyle yarıştı... Tanrıça olarak kabul ediliyor

    26 parmakla dünyaya geldi! Yerel halk onu görmek için adeta birbirleriyle yarıştı... Tanrıça olarak kabul ediliyor

    20.09.2023 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Hindistan'ın Bharatpur şehrinde doğan bir bebek genetik sorundan kaynaklı olarak 26 parmakla dünyaya geldi. Ailesi ve yerel halk çok parmaklı bir tanrıça olan Dholagarh Devi'nin yeniden doğmuş hali olarak yorumladıkları bebeği görebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

    Hindistan'ın Bharatpur şehrinde dünyaya gelen bir bebek bölge halkı tarafından kutsal ilan edildi. İsmi açıklanmayan bebek ellerinde 7 ve ayaklarında ise 6 parmak olmak üzere toplam 26 parmakla doğdu. Genetik sorunlardan kaynaklanan durumla alakalı doktorlar tıbbi bir anormallikten söz ederken anne Sarju Devi ve polis memuru olan baba durumdan çok mutlu olduklarını dile getirdi.

    TANRIÇA OLARAK KABUL EDİLİYOR

    Aile çok parmaklı bir tanrıça olan Dholagarh Devi'nin yeniden doğmuş hali olarak yorumladıkları bebeklerinin fazla parmaklarını ameliyatla aldırıp almayacakları konusunda kararsızlık yaşadıklarını dile getirdi.

    Dr. Soni ise 26 parmağa sahip olmanın herhangi bir sağlık sorununa neden olmadığını söylerken bu durumun sadece genetik bir anormallikten kaynakladığını dile getirdi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Hindistan çocuk

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