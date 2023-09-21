Bu adayı gören inanamıyor! 150 bin plastik şişe kullanarak kendi adasını inşa etti... Şimdi turistlerin akınına uğruyor

Richart Sowa isimli bir adam inşaat işçisi olarak 13 yıl boyunca çalıştıktan sonra ekolojik inşaat işine girmeye karar verdi ve kendisine oldukça ilginç bir ada inşa etti. Tam bir bahçe ve bir evin bulunduğu insan yapımı adası için Sowa tam 150 bin plastik şişe kullandı.
Coolest Thing YouTube kanalına konuk olan Sowa, "Bu adayı altı buçuk yıl önce Meksika'da kurdum ve onu denizcilik yetkilileri nezdinde ekolojik bir tekne olarak kaydettirdim" dedi.
Yüzen paletlerin üzerine mangrov ağaçlarının dikilmesinden sonra köklerin büyüyerek dibe doğru ulaşması ile yapının daha da sağlamlaştığını ifade eden Sowa, alışılmadık tekne evin deniz canlılarının da ilgisini çektiğini söyledi.
Sowa aynı zamanda adasında amber çiçeği, zencefil, agav gibi bitkiler yetiştiyor ve adanın yavaş yavaş kendisi kendisini idare edebilecek noktaya gelmesinden mutluluk duyduğunu belirtti.
Çatıya buzdolabı ve ocak gibi cihazlara güç sağlayan güneş panelleri yerleştirdi. Yağmur suyuyla çalışan bir lavabo ve kompost tuvalet ve deniz kabuğundan bir duş bile inşa etti. Sowa bu muhteşem özelliklere sahip adasına turistler için düzenlediği turlar sayesinde gelir elde ediyor. Sowa adasına düzenlediği turlar için ev yapımı bir tekne kullanıyor.