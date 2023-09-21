Bu adayı gören inanamıyor! 150 bin plastik şişe kullanarak kendi adasını inşa etti... Şimdi turistlerin akınına uğruyor

Çatıya buzdolabı ve ocak gibi cihazlara güç sağlayan güneş panelleri yerleştirdi. Yağmur suyuyla çalışan bir lavabo ve kompost tuvalet ve deniz kabuğundan bir duş bile inşa etti. Sowa bu muhteşem özelliklere sahip adasına turistler için düzenlediği turlar sayesinde gelir elde ediyor. Sowa adasına düzenlediği turlar için ev yapımı bir tekne kullanıyor.