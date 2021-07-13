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Teknolojiyi tamamen reddediyorlar! Zamanı durduran ilginç kabile: Mennonitler

13.07.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji modern dünyanın en büyük nimetlerinden biri olarak kabul ediliyor. Teknolojik aletlerin kullanılmadığı bir zaman dilimini düşünmek neredeyse imkansız hale geldi. Ancak dünya üzerinde yaşayan bazı topluluklar teknolojik gelişmelere ve değişimlere karşı mesafeli bir tutum sergiliyor. Bu topluluklardan bir tanesi de Mennonitler olarak karşımıza çıkıyor.

Hristiyanlık dininin bir mezhebi olan Mennonitler, modern yaşamı reddeden dini kurallarıyla tanınıyor. Dünyanın pek çok ülkesinin aksine bu topluluk tamamen izole ve kendi geleneklerini devam ettiren bir hayat yaşıyor. Mennonitler; Meksika, Paraguay ve Bolivya'ya gibi ülkelerde yaşayan sıra dışı yaşam tarzlarıyla ünlü bir topluluktur. Geleneklerini ve kendilerine has yaşam şekillerini devam ettirmek isteyen Mennonitler, yarı göçebe olarak oradan oraya taşınıyorlar. Teknolojiyle aralarına duvar örüp dış dünyayla olabildiğince az seviyede iletişim kurmayı tercih ediyor.

TEKNOLOJİYLE ARALARINDA UÇURUM VAR

Mennonitler, ismini günümüzde Hollanda’da bulunan Frieslandlı bir rahip Menno Simons’ta alıyor. 16. yüzyılda Hollanda’nın Frizya eyaletinde reform hareketlerinden etkilenen Menno Simons’un başlattığı dini hareket bu topluluğun temelini oluşturuyor. 1536 yılından itibaren Katolik Kilisesi ile bağını tamamen kopartan topluluk, Protestan inancının bir yorumlaması olarak hayatlarını devam ettiriyor.
İnançları gereği kendi yaşam tarzlarının en doğrusu olduğunu düşünen Mennonitler, sadece kendilerinin cennete gideceğini söylüyorlar.
Doktor ve öğretmenlerden uzak duran Mennonitler, doğumlarını da evde kendi başlarına gerçekleştiriyorlar. İbadetleri de aslında diğer gruplardan bir hayli farklıdır. Yüzlerini masaya gömüp dramatik bir şekilde ibadet ediyorlar.
Gençler, Pazar günleri buluşup tanışıyorlar ve evlilik öncesindeki tanışma süreçlerini hızlandırıyorlar. Kendi aralarında evlendikleri için de Alman ve Hollandalı genlerini hala koruyorlar. Ancak gençlerin kendi arasında eğlenmeleri tamamen yasaktır. Müzik dinlemiyorlar, dans edemiyorlar ve şarkı söyleyemiyorlar.
Cenaze törenleri sade bir şekilde düzenleniyor. Gündelik hayat içindeki gibi cenazeleri de teknolojiden uzak bir şekilde tamamlanır. Sadece gaz lambaları yaşamlarında geniş bir yer tutar. Gaz lambası kullanımı topluluk için oldukça teknolojik bir adımdır.
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