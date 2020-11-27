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  4. Gelin adayı Hanife aşka geldi! Canlı yayında evlilik teklifi

Gelin adayı Hanife aşka geldi! Canlı yayında evlilik teklifi

27.11.2020 14:31 | Son Güncelleme:
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İzdivaç programlarıyla ünlenen fenomen Hanife Gürdal ve eşi konuk oldukları canlı yayında romantik dakikalar yaşadı. Gürdal'ın önünde diz çöken boşandığı eşi, yeniden evlilik teklifi ederek "Seni çok seviyorum" dedi.

Evlilik programlarının ardından sosyal medyada fenomen olan geçtiğimiz sene fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile evlenen Hanife Gürdal, Uçankuş TV'de yayınlanan Lerzan'la Çok Mutlu programına konuk oldu. Canlı yayına eski eşi de gelen Gürdal, bu zamana kadar almadığı evlilik teklifini aldı.

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LERZAN MUTLU ALTIN TAKTI

Eski eşinden evlilik teklifi almadan evlendiğini söyleyen Hanife Gürdal canlı yayında Lerzan Mutlu'nun isteği üzerine Kemal Ayvaz'dan evlilik teklifi aldı. Hanife Gürdal'ın evlilik teklifini kabul etmesi üzerine eşi Kemal Ayvaz ile dansa kalktı ve o sırada stüdyoda romantik anlar yaşandı.

Romantik dakikalara sessiz kalamayan Mutlu ise Gürdal'a çeyrek altın taktı.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Al birini vur ötekine. Seviye yerlerde
Midem bulanıyor bunları görünce
bunlar acil tedavi olmalı topluma kötü örnek oluyorlar evliliği oyun olarak gösteriy0rlar

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