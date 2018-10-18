MAGAZİN

‘Gelinim Sinem’ ile polisin bira kavgası karakolda bitti

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.10.2018 09:13 | Son Güncelleme

Bir döneme damga vuran ‘Gelinim Olur Musun?’ programının en ünlü simalarından Sinem Umaş, gece yarısı aldığı biraları hangi tekel bayiinden aldığını söylemediği için polislerce yerlerde sürüklendiğini iddia edince karakolluk oldu. Polisler de ‘Biz de şikayetçiyiz’ dedi.

‘Gelinim Sinem’ ile polisin bira kavgası karakolda bitti

14 yıl önce katıldığı ‘Gelinim Olur Musun’ programından hafızalara kazılan gelin adayı Sinem Umaş, karakolluk oldu. Polis memurları ile karşılıklı birbirlerinden şikayetçi olan Umaş, “Gece yarısı aldığım biraları hangi tekel bayiinden aldığımı söylemediğim için polislerce yerlerde sürüklendim. Bileklerime ters kelepçe takıldı” iddiasında bulundu.

SAVCILIĞA İFADE VERDİ

Vatan gazetesinden Çağdaş Ulus’un haberine göre; Polisin mukavemet ve hakaret şikayetiyle savcıya ifade veren Umaş, “Dün gece saat 00.00 sıralarında elimde aldığım bira poşeti ve köpeğimle eve dönerken polis tarafından çevrildim. ‘Bu biraları şu tekelden aldın de mi?’ diye beni zorla bir Tekel bayisine götürdüler. Karakola gidip imza atmam için zorladılar. Ben imza vermek istemeyince yerlerde sürüklendim. Mahalleli evlerinden aşağı inip polise ne yaptığını sordular ama bu sırada ben yerdeydim. Biri kelepçe takmak istedi. Diğeri yerde sürükledi. İmza atma zorunluluğum olmadığı gibi bir de yaka paça sürüklendim. Gidip darp raporu aldım. Karakola gittim şikayetçi olmak için. Bu sefer onlar da benden mukavemet ve hakaret suçlamalarıyla şikayetçi oldu” dedi.

5bc80f1a66a97c67c1220219

‘BEN POLİSE TOKAT ATMIŞIM, KÜFÜR ETMİŞİM…’

İddiaları reddedip kendisinin şiddete maruz kaldığını savunan Umaş,”Hakkımda aslı astarı olmayan ifadeler vermişler. Ben polise tokat atmışım, küfür etmişim. Sarhoşmuşum bunun gibi bir sürü şey. Savcı beni dinledikten sonra serbest bıraktı. Ancak o 2 polisten şikayetçi oldum ve mahallede bunun için şahit olmak isteyen bir sürü insan var. Şu an yürümekte zorluk çekiyorum. Hiç bir suç işlemeden beni bu hale sokan polislerden, ölene kadar şikayetimi geri almayacağım. Kimse akşam saat 22.00’den sonra bir yerden alkol aldığı için polise içkiyi nereden aldığına dair imza atmak zorunda değil” diye konuştu.


PARTNERBir Demet bir de benBir Demet bir de ben
Sosyal medya sallandı! Tarkan'ın, striptiz yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı! Sosyal medya sallandı! Tarkan'ın, striptiz yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı!
Nicole Kidman’dan yıllar sonra gelen Tom Cruise itirafıNicole Kidman’dan yıllar sonra gelen Tom Cruise itirafı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sinem umaş Gelinim olur musun polis darp

En Çok Okunan Haberler

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Cemal Kaşıkçı için konsoloslukta yapılan aramada kırmızı leke detayı

Cemal Kaşıkçı için konsoloslukta yapılan aramada kırmızı leke detayı

Meral Akşener’den Erdoğan’a 'erken emeklilik' çıkışı

Meral Akşener’den Erdoğan’a 'erken emeklilik' çıkışı

Fenerbahçe devre arasında Barcelona'dan Rafinha'yı kiralamak istiyor

Fenerbahçe devre arasında Barcelona'dan Rafinha'yı kiralamak istiyor

''Hristiyan olabilirim ama örnek aldığım tek insan Hz. Muhammed''

''Hristiyan olabilirim ama örnek aldığım tek insan Hz. Muhammed''

İlginizi Çekebilir

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kerimcan Durmaz'ın Danla Bilic'e aldığı hediyenin fiyatı şoke etti

Kerimcan Durmaz'ın Danla Bilic'e aldığı hediyenin fiyatı şoke etti

Fox TV ve Tv8 arasında format mücadelesi! Acun Ilıcalı harekete geçti

Fox TV ve Tv8 arasında format mücadelesi! Acun Ilıcalı harekete geçti

Aleyna Tilki'nin şortlu paylaşımına 'photoshop' yorumu

Aleyna Tilki'nin şortlu paylaşımına 'photoshop' yorumu

Nagihan Karadere'den yıllar sonra gelen Survivor itirafı!

Nagihan Karadere'den yıllar sonra gelen Survivor itirafı!

Okuyucu Yorumları 3 yorum
darp raporu ve şahit varsa o polisler açığa alınsın atılsın hatta meslekten.
polise mukavemet ve gece alkol satışı yasağına muhalefet...suçlusun kızım daha ne uzatıyorsun
ŞİMDİ ANLADINIZ MI,AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLERİNİ ÜLKEMİZE NİYE VERMEMİŞLERRR??? HANİ DAHA ÖNCE MAHALLE,POLİS,ASKER V.S. GİBİ BASKI OLMAYACAKTIR DEMİŞLERDİ!!!BUNLAR DAMI YALAN?ONLAR YERLERDE SÜRÜKLEYİP SALDIRINCA İYİ SUÇ DEĞİL,AMA VATANDAŞ HAKKINI ARAYINCA İFTİRA,YALAN,DOLAN! EYYYY İNANANLARR MÜSLÜMAN BİR ÜLKEDE BUNLAR OLUR MU?
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sıla doğruladı! 'Her şey yolunda'

Sıla doğruladı! 'Her şey yolunda'

Yeni bir aşk mı?

Yeni bir aşk mı?

Demet Akalın Arda-Berkay bavgasında devlet büyüklerinin araya girmesini istedi

Demet Akalın Arda-Berkay bavgasında devlet büyüklerinin araya girmesini istedi

Kızına İstanbul ismini koymuştu! Okan Bayülgen'in kızı büyüdü

Kızına İstanbul ismini koymuştu! Okan Bayülgen'in kızı büyüdü

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Arda'nın dava gününde doğum günü detayı

Arda'nın dava gününde doğum günü detayı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.