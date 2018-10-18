‘Gelinim Sinem’ ile polisin bira kavgası karakolda bitti

14 yıl önce katıldığı ‘Gelinim Olur Musun’ programından hafızalara kazılan gelin adayı Sinem Umaş, karakolluk oldu. Polis memurları ile karşılıklı birbirlerinden şikayetçi olan Umaş, “Gece yarısı aldığım biraları hangi tekel bayiinden aldığımı söylemediğim için polislerce yerlerde sürüklendim. Bileklerime ters kelepçe takıldı” iddiasında bulundu.

SAVCILIĞA İFADE VERDİ

Vatan gazetesinden Çağdaş Ulus’un haberine göre; Polisin mukavemet ve hakaret şikayetiyle savcıya ifade veren Umaş, “Dün gece saat 00.00 sıralarında elimde aldığım bira poşeti ve köpeğimle eve dönerken polis tarafından çevrildim. ‘Bu biraları şu tekelden aldın de mi?’ diye beni zorla bir Tekel bayisine götürdüler. Karakola gidip imza atmam için zorladılar. Ben imza vermek istemeyince yerlerde sürüklendim. Mahalleli evlerinden aşağı inip polise ne yaptığını sordular ama bu sırada ben yerdeydim. Biri kelepçe takmak istedi. Diğeri yerde sürükledi. İmza atma zorunluluğum olmadığı gibi bir de yaka paça sürüklendim. Gidip darp raporu aldım. Karakola gittim şikayetçi olmak için. Bu sefer onlar da benden mukavemet ve hakaret suçlamalarıyla şikayetçi oldu” dedi.