ekrem imamoğlu operasyonu

ekrem imamoğlu operasyonu

ekrem imamoğlu operasyonu

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Ekrem Imamoğlu Operasyonu Haberleri

İmamoğlu gözaltına alınmıştı! AK Parti'den ilk açıklama... Dosya hakkında bilgimiz yok

İmamoğlu gözaltına alınmıştı! AK Parti'den ilk açıklama... Dosya hakkında bilgimiz yok

İstanbul'da dünkü çifte soruşturma kapsamında aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı. Konuyla ilgili olarak AK Parti'den ilk açıklama geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Dosya hakkında bilginiz yok. Siyasetçinin yapması gereken yargı sürecini izlemek" dedi. Çelik ayrıca 'CHP'ye darbe' ithamlarıyla ilgili de "Cumhur İttifakımızın mücadelenin adı demokrasiyle yan yana yazılır, darbenin karşına yazılır" dedi

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Profesörken bir gecede lise mezunu olmuştu! Öğrencileri yalnız bırakmadı! Galatasaray Üniversitesi'nde dikkat çeken anlar...

Profesörken bir gecede lise mezunu olmuştu! Öğrencileri yalnız bırakmadı! Galatasaray Üniversitesi'nde dikkat çeken anlar...

İstanbul Üniversitesi'nin 28 kişinin diplomalarını iptal etmesinin ardından, İstanbul, ODTÜ ve Yıldız Teknik Üniversiteleri öğrencileri sokağa döküldü. Bir başka boykot ise Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinden geldi. Öğrenciler Ekrem İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen hocaları Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'yı yalnız bırakmadı.

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Oğuzhan Uğur Hatırlar mısınız? Ergenekon ve Balyoz kumpası öncesi... diyerek içini döktü

Oğuzhan Uğur Hatırlar mısınız? Ergenekon ve Balyoz kumpası öncesi... diyerek içini döktü

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı gün gazeteci İsmail Saymaz da gözaltına alındı. İsmail Saymaz'ın gözaltı sebebinin Gezi Parkı eylemleri olduğu konuşulurken Oğuzhan Uğur da yaşananlara dair içini döktü.

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Balya balya paralar böyle ele geçirildi! Ekrem İmamoğlu'yla gözaltına alınmışlardı: Evinden 40 milyon TL çıktı

Balya balya paralar böyle ele geçirildi! Ekrem İmamoğlu'yla gözaltına alınmışlardı: Evinden 40 milyon TL çıktı

50 milyon liralık üç villayı İmamoğlu'na 15 milyon liraya devretmesiyle gündeme gelen Ali Nuhoğlu evde 40 milyon lirayla yakalanmıştı. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı operasyonda gözaltına alınan Ali Nuhoğlu'nun evinde balya balya paraların ele geçirildiği anlar ortaya çıktı.

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Reynmen'in siniri geçmedi! İmamoğlu paylaşımı sonrası peş peşe paylaştı: Yok anam kapalıymış biz...

Reynmen'in siniri geçmedi! İmamoğlu paylaşımı sonrası peş peşe paylaştı: Yok anam kapalıymış biz...

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra "Tepkiliyim" diyerek sosyal medyada isyan eden Reynmen hızını alamadı. Gelen eleştirilere yanıt veren Reynmen "Tekrar altını çizeyim; ne AKP'li, ne MHP'li ne de CHP'liyim" dedi.

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Belediye başkanından ilginç 'İmamoğlu' eylemi! Hiçbir hükmü kalmamıştır diyerek üçünü de yaktı

Belediye başkanından ilginç 'İmamoğlu' eylemi! Hiçbir hükmü kalmamıştır diyerek üçünü de yaktı

Dün başlatılan çifte soruşturma kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önceki gün de diploması iptal edilmişti. Diploma iptal kararıyla ilgili olarak birçok açıklama gelirken, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ilginç bir eyleme imza attı. İptal kararına tepki gösteren Eşki, kalabalığın karşısında üç diplomasını da yakarak, "Hiçbir diplomanın hükmü kalmamıştır" dedi.

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Mansur Yavaş ayağının tozuyla kararını duyurdu! İmamoğlu'na destek için yurt dışından dönüp Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti

Mansur Yavaş ayağının tozuyla kararını duyurdu! İmamoğlu'na destek için yurt dışından dönüp Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti

ABB Başkanı Mansur Yavaş, gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'na destek için İstanbul'a geldi. Yavaş, CHP'de İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olduğu ön seçimle ilgili kararını da açıkladı.

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Borsa'da deprem sonrası toparlanma çabası: Endeks 10 bin puanı aştı

Borsa'da deprem sonrası toparlanma çabası: Endeks 10 bin puanı aştı

Borsa İstanbul’da dün yaşanan tarihi düşüş sonrası piyasalar dalgalanıyor. Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında verilen gözaltı kararının ardından borsa sert düşüş yaşarken, bugün endeks yeniden 10 bin puanın üzerine çıktı. Peki, piyasalardaki son durum ne? Yatırımcılar nasıl bir yol izlemeli? İşte detaylar…

Finans
İsmail Saymaz ‘susturulmak isteniyorum’ diyerek isim isim yanıtladı: Osman Kavala, Can Atalay, Çiğdem Mater, Mücella Yapıcı…

İsmail Saymaz ‘susturulmak isteniyorum’ diyerek isim isim yanıtladı: Osman Kavala, Can Atalay, Çiğdem Mater, Mücella Yapıcı…

İsmail Saymaz’ın gözaltına alınması sonrasında hakkında ortaya atılan iddialar da gündem yarattı. Saymaz avukatı aracılığı ile bu iddialara tek tek yanıt verirken Osman Kavala, Can Atalay, Çiğdem Mater, Mücella Yapıcı’yla yaptığı görüşmelerin nedenini de açıkladı. Saymaz açıklamasında “Gazetecilik çabam engellenmeye çalışılıyor ve açıkça susturulmak isteniyorum” dedi.

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Nagehan Alçı ile Tanju Özcan birbirine girdi! 'FETÖ' ile suçlayıp canlı yayını terk etti: Ben bu kadınla aynı havayı dahi solumak istemiyorum

Nagehan Alçı ile Tanju Özcan birbirine girdi! 'FETÖ' ile suçlayıp canlı yayını terk etti: Ben bu kadınla aynı havayı dahi solumak istemiyorum

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının tartışıldığı canlı yayında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile gazeteci Nagehan Alçı birbirine girdi. Birbirlerine FETÖ dahil ağır suçlamalarda bulunan iki isim de yayına beraber devam etmek istemedi. "Ben bu kadınla aynı havayı dahi solumak istemiyorum" diyen Özcan yayından ayrıldı.

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Goldman Sachs: TCMB dolarizasyon riskini kontrol altına almak için yeterli alana sahip

Goldman Sachs: TCMB dolarizasyon riskini kontrol altına almak için yeterli alana sahip

ABD'nin önemli yatırım bankalarından Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dolarizasyon riskini kontrol altına almak için yeterli alana sahip olduğunu belirterek, doların 12 ay sonra 42 lira seviyesinde olacağını tahmin etti.

Finans
İBB binası önünde sessizlik hakim

İBB binası önünde sessizlik hakim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından İBB binası önünde oluşan kalabalığın dağılmasıyla, yerini sessizliğe bıraktı.

Haber
İBB için 'Capacity AVM'den rüşvet' iddiası! Tam 5 milyon euro... 15 yıldır yeterince kazandınız

İBB için 'Capacity AVM'den rüşvet' iddiası! Tam 5 milyon euro... 15 yıldır yeterince kazandınız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında gündem yaratacak bir iddia gündeme geldi. İddialara göre İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız ile 19 Mart 2025’te gözaltına alınan Süleyman Atik, İstanbul’daki ünlü Capacity AVM’nin sahiplerine baskı yaparak 5 milyon euro rüşvet talep etti. Rüşvet alınamayınca da 'depreme dayanıksız' raporu çıkartılarak 197 milyon lira ceza kesildiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Finans
Fatih Altaylı gözleri dolarak anlattı: Ekrem İmamoğlu haberini duyunca 45 dakika boyunca ağladım!

Fatih Altaylı gözleri dolarak anlattı: Ekrem İmamoğlu haberini duyunca 45 dakika boyunca ağladım!

Gazeteci Fatih Altaylı YouTube kanalında paylaştığı gündeme ilişkin videosunda İmamoğlu'nun dün şafak operasyonuyla gözaltına alınmasının ardından Altaylı çok moralinin bozulduğunu ifade ederek, "45 dakika ağladım. 12 Eylül'de gazetecilik yapan büyüklerimiz ne hissetmiş onu anladım" dedi. Altaylı ayrıca Kent Uzlaşısı soruşturmasına da MHP-DEM görüşmesi ve sarf edilen 'Sayın Öcalan' ifadesi üzerinden yüklendi.

Haber
Gözaltındakilerin ifadeleri alınmaya başlandı! Aralarında Ekrem İmamoğlu da var

Gözaltındakilerin ifadeleri alınmaya başlandı! Aralarında Ekrem İmamoğlu da var

İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Dün sabah saatlerinde başlatılan operasyonların ardından gözaltına alınan 87 şüphelinin ifade işlemlerinin bugün itibarıyla başladığı öğrenildi.

Haber
SON DAKİKA | Merkez Bankası'ndan yeni adım! İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası döviz hareketlenmişti

SON DAKİKA | Merkez Bankası'ndan yeni adım! İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası döviz hareketlenmişti

Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması sonrası döviz sert yükselmişti. Dövizde yaşanan hareketliliğin ardından Merkez Bankası'ndan yeni bir hamle geldi. TCMB, döviz piyasasının sağlıklı çalışması, kurlarda oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladı.

Finans
Akaryakıta döviz rekorunun ardından zam! Tarih belli oldu, araç sahipleri dikkat... (20 Mart güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları)

Akaryakıta döviz rekorunun ardından zam! Tarih belli oldu, araç sahipleri dikkat... (20 Mart güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları)

Akaryakıta zam bekleniyor. Dün yaşanan gelişmelerin ardından piyasalar adeta sarsılmıştı. Ayrıca, dünya genelindeki jeopolitik gerilimler, Brent petroldeki fiyat dalgalanmaları da akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Gazeteci Olcay Aydilek'in haberine göre, önümüzdeki günlerde akaryakıta zam gelecek. Peki, motorin ne kadar olacak? Benzin kaç lira? Otogaza zam var mı? İşte detaylar...

Finans
Özgür Özel'e Evinde oturma, kalkıp gelsene ya diyerek sitem etti! Saraçhane'deki gencin 'İmamoğlu' isyanı ses getirdi

Özgür Özel'e Evinde oturma, kalkıp gelsene ya diyerek sitem etti! Saraçhane'deki gencin 'İmamoğlu' isyanı ses getirdi

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren vatandaşlar dün sokaklara döküldü. Gece yarısı bir genç, CHP lideri Saraçhane'den CHP lideri Özel'e isyan etti. "İBB başkanınınız, cumhurbaşkanı adayınız içeride. Sizin bu yaptığınız ne!" diyen genç, Özel'e "Kalkıp gelsene ya! Şuraya CHP’yi yığsana ya! Otobüsleri kaldırsana örgütlerden şuradan buradan" diyerek çağrı yaptı. Öte yandan Özel İBB binası önünde açıklama yaparken oluşan kalabalık havadan görüntülendi.

Haber
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 düşüşle 9.839,83 puandan başladı.

Finans
Gözaltına alınmıştı! Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın gözaltı süresi uzatıldı

Gözaltına alınmıştı! Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın gözaltı süresi uzatıldı

Dün gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın gözaltı süresi bir gün uzatıldı. Avukatları evinde yapılan aramaya da itiraz etti.

Haber
Son dakika | İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası o paylaşımlar için harekete geçildi: 261 hesap tespit edildi, 37 gözaltı

Son dakika | İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası o paylaşımlar için harekete geçildi: 261 hesap tespit edildi, 37 gözaltı

Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası sosyal medyadan paylaşım yapan 261 hesap yöneticisi belirlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Bu konu ile ilgili toplam 18.647.269 paylaşım yapıldığı görülmüş, bu paylaşımların %66'sının isimli Hesap, %34'ünün Bot Hesap olduğu tespit edilmiştir" dedi.

Haber
CHP İl Başkanı Çelik'ten 'Saraçhane' çağrısı: Herkesi davet ediyoruz

CHP İl Başkanı Çelik'ten 'Saraçhane' çağrısı: Herkesi davet ediyoruz

Dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sabah saatlerinde gözaltına alınması büyük yankı uyandırmıştı. Türkiye'nin birçok yerinde İmamoğlu için protesto gösterileri düzenlendi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bugün yaptığı açıklama ile vatandaşları Saraçhane'ye çağırdı. Çelik, "Demokrasiden, adaletten, hukukun üstünlüğünden, anayasal düzenden yana olan herkesi Saraçhane’ye, milletin evini savunmaya davet ediyoruz" dedi.

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Gündem olan anlar! İstanbul metrosunda manidar 'İmamoğlu anonsu'

Gündem olan anlar! İstanbul metrosunda manidar 'İmamoğlu anonsu'

Dün şafak operasyonuyla gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için dün on binlerce kişilik kalabalık bir grup Saraçhane'deki İBB binasının önüne gitmişti. Bugün ise İstanbul'daki metrolarda İmamoğlu'nun sesinden anonslar yapıldığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa süre içerisinde onlarca yorum ve beğeni aldı.

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Aslı Baykal'a tepki yağmuru! İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını destekledi, paylaşımına yorum yağdı

Aslı Baykal'a tepki yağmuru! İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını destekledi, paylaşımına yorum yağdı

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına destek veren mesaj paylaşan isimlerden biri eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal oldu. Paylaşımında "Bu soruşturmalar ülkenin zararına değil çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar" deyip CHP'nin kararlarını eleştiren Aslı Baykal'a adeta tepki yağdı.

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Şeyma Subaşı'nın eniştesi Merthan Açıl hakkında yakalama kararı! Hemen sosyal medya hesabını kapattı

Şeyma Subaşı'nın eniştesi Merthan Açıl hakkında yakalama kararı! Hemen sosyal medya hesabını kapattı

Şeyma Subaşı’nın eniştesi Merthan Açıl da İBB operasyonunda gözaltı listesinde yer alıyor. Bu haber sonrası gözler Subaşı'ya çevrildi ancak fenomenin paylaşımları şaşırttı. Öte yandan Açıl sosyal medya hesabını hemen kapattı.

Magazin
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra Reynmen 'çok tepkiliyim' diyerek patladı! Dün Ümit Özdağ alındı faşist dediniz...

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra Reynmen 'çok tepkiliyim' diyerek patladı! Dün Ümit Özdağ alındı faşist dediniz...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde başlatılan operasyon kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. Bu kararın ardından sosyal medya uygulamalarında da erişim sorunu yaşanırken Reynmen çileden çıktı. Reynmen'in Ümit Özdağ örneği ve ifadeleri dikkat çekti.

Magazin
İmamoğlu'nun diploma iptali ve gözaltısı... Kulislerde bu iddia konuşuluyor: AK Parti'de bir grup rahatsız...

İmamoğlu'nun diploma iptali ve gözaltısı... Kulislerde bu iddia konuşuluyor: AK Parti'de bir grup rahatsız...

Türkiye'nin gündemi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iptal edilen diploması ve gözaltı kararı... Dün evinden şafak operasyonuyla alınan İmamoğlu için birçok kişi Saraçhane'de bir araya gelmişti. Bazı iddialara göre ise AK Parti içerisinde de bir grubun rahatsızlık duyduğu öğrenildi. Grup, İmamoğlu'nun iptal edilen diploması hakkında 'en fazla zaman aşımına' uğraması gerektiği kanısında. İşte tüm detaylar!

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Ezgi Mola'dan İmamoğlu ve erişim sorunu tepkisi! Canı isteyen...

Ezgi Mola'dan İmamoğlu ve erişim sorunu tepkisi! Canı isteyen...

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Ezgi Mola önce İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını Uğur Dündar'ın paylaşımıyla eleştirdi ardından ise erişim sorunlarına sitem etti.

Magazin
İBB soruşturmasında gözaltı sayısı 87‘ye yükseldi

İBB soruşturmasında gözaltı sayısı 87‘ye yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, gözaltı sayısının 87’ye yükseldiği öğrenildi.

Haber
Mansur Yavaş'tan 'soruşturma' açıklaması! İstanbul'a gelir gelmez dikkat çeken iddia: Aleyhimizde bir şeyler söyletme ihtimali var gibi geliyor

Mansur Yavaş'tan 'soruşturma' açıklaması! İstanbul'a gelir gelmez dikkat çeken iddia: Aleyhimizde bir şeyler söyletme ihtimali var gibi geliyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı İmamoğlu'nun dün şafak operasyonuyla gözaltına alınmasının ardından Tayvan'daki temaslarını yarıda keserek yurda döndü. Yavaş, sabahın erken saatlerinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili olarak, "Eğer biz hukuka güvenmeyeceksek neye güveneceğiz?" dedi. Yavaş, hakkında soruşturma olup olmadığı sorusuna da dikkat çeken bir iddiayla yanıt verdi. İşte detaylar!

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Didem Soydan, Ekrem İmamoğlu için soluğu Saraçhane'de aldı! Korkmuyorum

Didem Soydan, Ekrem İmamoğlu için soluğu Saraçhane'de aldı! Korkmuyorum

Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart sabahı gözaltına alınması sonrası İstanbul Saraçhane'deki İBB binasının önünde kararı protesto etmek için büyük bir kalabalık toplandı. Model Didem Soydan da soluğu orada aldı ve "Korkmuyorum" dedi.

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İstanbul için 'kayyum' iddiası! Ekrem İmamoğlu'nun yerine Vali Davut Gül'ü işaret etti

İstanbul için 'kayyum' iddiası! Ekrem İmamoğlu'nun yerine Vali Davut Gül'ü işaret etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası akıllarda aynı soru var: "İstanbul'a kayyum mu atanacak?" Söz konusu soruya yanıt veren gazeteci Saygı Öztürk, İmamoğlu'nun tutuklanması halinde aynı gün içinde İçişleri Bakanlığı tarafından İBB'ye kayyum atanabileceğini yazdı. "İmamoğlu'nun yerine kayyum olarak kim atanır?" sorusuna da yanıt veren Öztürk, İstanbul Valisi Davut Gül'ü işaret etti

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Oyuncu Özge Özpirinçci, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası paylaştı! Korkunç günleri...

Oyuncu Özge Özpirinçci, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası paylaştı! Korkunç günleri...

Sandık Kokusu dizisinde rol alan Özge Özpirinçci, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında sessiz kalmadı. Özge Özpirinççi önce İmamoğlu'nun sözlerine paylaştı ardından ise duygularını...

Magazin
İmamoğlu'ndan 'Saraçhane' mesajı! Bu millet büyüktür notuyla paylaştı

İmamoğlu'ndan 'Saraçhane' mesajı! Bu millet büyüktür notuyla paylaştı

Dün sabah saatlerinde şafak operasyonuyla gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için birçok kişi İstanbul Saraçhane'deki İBB binasının önüne gitmişti. CHP lideri Özgür Özel'in çağrısıyla toplanan on binler İmamoğlu'na destekte bulundu. İmamoğlu ise Saraçhane'deki görüntüleri paylaşıp "Bu millet büyüktür" mesajı verdi.

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'Sıra sende' diyenlere adeta esti, gürledi! Cemal Enginyurt: Korkan namert olsun!

'Sıra sende' diyenlere adeta esti, gürledi! Cemal Enginyurt: Korkan namert olsun!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP milletvekili Cemal Enginyurt, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Enginyurt, kendisine yönelik 'Sıra sende' iddialarına da yanıt verirken; korkmadığını dile getirdi.

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Hakkında soruşturma başlatılan Marmaris Belediye Başkanı Ünlü ifade verdi! Mağduriyetimizle ilgili şikayetçi olduk

Hakkında soruşturma başlatılan Marmaris Belediye Başkanı Ünlü ifade verdi! Mağduriyetimizle ilgili şikayetçi olduk

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Muğla'da gergin dakikalar yaşanmış, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında soruşturma başlatılmıştı. Ünlü akşam saatlerinde ifade vermeye gitti. Karakol çıkışında açıklama yapan Ünlü şikayetçi olduğunu belirtti.

Haber
Saraçhane'deki konuşmanın ardından bir anda ortalık karıştı! Polis müdahale etti

Saraçhane'deki konuşmanın ardından bir anda ortalık karıştı! Polis müdahale etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda kişi hakkında başlatılan soruşturmalar kapsamında İmamoğlu ve çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı. Sabah saatlerinde gelen gözaltı haberinin yankıları sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'deki konuşmasının ardından gerginlik çıktı. Dağılan kalabalık içerisindeki bir gruba polis müdahalede bulundu.

Haber
İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

Haber
İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı soruşturmanın şüphelisi Ali Nuhoğlu evinde 40 milyon TL ile yakalandı

İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı soruşturmanın şüphelisi Ali Nuhoğlu evinde 40 milyon TL ile yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda şüpheli hakkında başlatılan soruşturmalar devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütlü suçlar soruşturması kapsamında şüpheliler arasında yer alan Ali Nuhoğlu'nun 40 milyon lirayla evinde yakalandığı belirtildi. Soruşturmalarda 87 şüpheli gözaltına alındı.

Finans
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltındaki ilk görüntüsü çıktı! 'Başkanım her şey güzel olacak'

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltındaki ilk görüntüsü çıktı! 'Başkanım her şey güzel olacak'

Hakkında yürütülen iki soruşturma gereği dün sabah saatlerinde Sarıyer'deki konutunda gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltındaki ilk görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüyü alan kişi İmamoğlu'na desteğini 'Başkanım her şey güzel olacak' ifadeleriyle gösterirken İmamoğlu da el sallayarak karşılık verdi.

Haber
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu 'İmamoğlu İnşaat' şirketine el konuldu!

SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu 'İmamoğlu İnşaat' şirketine el konuldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı MASAK raporları uyarınca İmamoğlu'nun ortağı olduğu şirkete el konması talebinde bulunduğunu ve Sulh Ceza Hakimliği'nin talep yönünde karar verdiğini açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, "Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye Cumhuriyet Başsavcılığımız talebi üzerine sulh ceza hakimliği kararı ile el konulmuştur." ifadelerine yer verdi.

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İlk kez oldu, 4 TL'ye dayandı! Dolarda sert yükselişle makasta en yüksek seviye

İlk kez oldu, 4 TL'ye dayandı! Dolarda sert yükselişle makasta en yüksek seviye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınması sonrası gelişmelerle birlikte piyasalardan sert tepki geldi. Piyasalar adeta toz duman olurken; borsada sert düşüş yaşandı, dolar kurunda tarihi bir yükseliş oldu. Bankalardaki kur makası ise ilk kez 4 TL'ye kadar çıktı.

Finans
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı soruşturmada 2 kritik isim yurt dışında! Emrah Bağdatlı ismi çok tartışmalı

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı soruşturmada 2 kritik isim yurt dışında! Emrah Bağdatlı ismi çok tartışmalı

Türkiye uzun süre unutulmayacak bir güne uyandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sabah saatlerinde gözaltına alındı. İmamoğlu'yla beraber 106 kişi için daha gözaltı kararı verildi. 87 kişi gözaltına alınırken kalanlar hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Aranan 2 ismin yurt dışında olduğu tespit edildi. Biri isim ise diğerlerine göre dikkat çekti.

Haber
SON DAKİKA | Gözaltındaki İmamoğlu'ndan yeni mesaj: Güçlenerek çıkacağız

SON DAKİKA | Gözaltındaki İmamoğlu'ndan yeni mesaj: Güçlenerek çıkacağız

Son dakika haberi: Sabah saatlerinde gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yeni bir mesaj geldi. Moralinin yerinde olduğunu belirten İBB Başkanı İmamoğlu "Biz bu süreçten güçlenerek çıkacağız" dedi.

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'Bağımsız yargının vereceği kararın saygıyla karşılanması gerek' Fahrettin Altun'dan açıklama! 'Cumhurbaşkanımıza yönelik iftiralar atıldığına şahit olmaktayız'

'Bağımsız yargının vereceği kararın saygıyla karşılanması gerek' Fahrettin Altun'dan açıklama! 'Cumhurbaşkanımıza yönelik iftiralar atıldığına şahit olmaktayız'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklama yaptı. Altun "Başlatılan soruşturmanın içeriğine ve detaylarına hakim olmaksızın yapılan siyasi ve ideolojik değerlendirmeler arasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik akla ziyan iftiralar atıldığına da şahit olmaktayız" dedi. Altun "Bağımsız yargının vereceği her türlü kararın tüm kesimlerce saygıyla karşılanması gerektiği düşüncemizi yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Özgür Özel Saraçhane'den duyurdu! Pazar gününü işaret etti: 'Ekrem İmamoğlu için herkesi çağırıyorum'

Özgür Özel Saraçhane'den duyurdu! Pazar gününü işaret etti: 'Ekrem İmamoğlu için herkesi çağırıyorum'

Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına alınmasının ardından, İBB binasının bulunduğu Saraçhane önünde hareketlilik ilerleyen saatlerde daha da arttı. Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu yaptığı konuşmada 'kabullenemiyorum' derken CHP Genel Başkanı Özgür Özel de pazar gününü işaret etti. Özel yaptığı çağrıda, "Pazar günü meydanlardayız. Herkesi İmamoğlu'na sahip çıkmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu'nu evinde ziyaret etti! Açıklama yaptı

Kemal Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu'nu evinde ziyaret etti! Açıklama yaptı

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sarıyer'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun evine geldi. Kılıçdaroğlu burada Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu görüşmenin ardından açıklama yaptı.

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Ercan Saatçi'nin gözaltı sebebi belli oldu! 2020 yılında 3 ihale: Toplam 30 milyon lira

Ercan Saatçi'nin gözaltı sebebi belli oldu! 2020 yılında 3 ihale: Toplam 30 milyon lira

Bu sabah saatlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100'den fazla isim için gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan isimler arasında Ercan Saatçi'nin de olması dikkat çekmişti. Ercan Saatçi'nin neden gözaltına alındığı belli oldu. 2020 yılına ait 3 ihale ve detayları ortaya çıktı.

Finans
'İlaçlar verilmedi' iddiası gündem olmuştu! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi

'İlaçlar verilmedi' iddiası gündem olmuştu! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bir kısım medya organlarında başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı şahısların ilaçlarının verilmediği, doktor muayenelerinin emniyet içerisinde yapıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

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'Kimseye bir faydası yok' Fatih Erbakan'dan 'İmamoğlu' açıklaması! 'Çağırdığınızda gelecek bir belediye başkanının...'

'Kimseye bir faydası yok' Fatih Erbakan'dan 'İmamoğlu' açıklaması! 'Çağırdığınızda gelecek bir belediye başkanının...'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin, “Türkiye’nin ayarlarıyla oynamanın, devletin temeli olan adaleti sarsmanın, ekonominin ihtiyacı olan güven ve istikrar arayışına darbe vurmanın kimseye bir faydası yoktur” dedi. Erbakan "İstanbul Adliyesi’ne çağırdığınızda gelecek bir belediye başkanının, kaçak ya da kaçacak muamelesi yapılarak sabaha karşı evinden gözaltına alınması adeta hukukun kapısını kırmaktır" ifadelerini kullandı.

Haber
Altın, dolar, euro, borsa... Mynet ekonominin kalbi Kapalıçarşı'da bugünün nabzını tuttu: Alım satım durdu

Altın, dolar, euro, borsa... Mynet ekonominin kalbi Kapalıçarşı'da bugünün nabzını tuttu: Alım satım durdu

İstanbul Kapalıçarşı’da altın ve döviz piyasasında yaşanan sert dalgalanmalar, esnafı ve yatırımcıları tedirgin etti. Çarşıda satışlar durma noktasına gelirken, belirsizlik havası hâkim. Mynet, Kapalıçarşı esnafına ulaştı, borsada bugün yaşanan dalgalanmaların çarşıyı nasıl etkilediğini yerinde sordu. İşte detaylar..

Finans
Oğuzhan Uğur gözaltı kararları sonrası tüm programlarını iptal etti: Bu ortamda...

Oğuzhan Uğur gözaltı kararları sonrası tüm programlarını iptal etti: Bu ortamda...

İstanbul güne terör ve yolsuzluk soruşturmasıyla uyandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken Oğuzhan Uğur tüm yayınlarını iptal etti.

Magazin
Ekrem İmamoğlu protestosuna biber gazlı müdahale!

Ekrem İmamoğlu protestosuna biber gazlı müdahale!

Muğla'da, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek isteyen gruba polis biber gazıyla müdahale etti.

Haber
Dolar ve Euro neden yükseliyor? Dolar ve Euro kaç TL oldu, ne kadar arttı? Döviz kuru fiyatları 19 Mart

Dolar ve Euro neden yükseliyor? Dolar ve Euro kaç TL oldu, ne kadar arttı? Döviz kuru fiyatları 19 Mart

Türkiye bu sabaha 90’u aşkın gözaltı kararıyla başladı! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Beylikdüzü ve Şişli belediye başkanları da gözaltında! Piyasalar bu gözaltılar sonrası hareketlendi. Dolar ne kadar oldu Euro ne kadar oldu? Dolar ve Euro kaç TL oldu?

Finans
SON DAKİKA | CHP lideri Özel'den 'Saraçhane' kararı! Ekrem Başkan çıkana kadar buradayım diye duyurdu

SON DAKİKA | CHP lideri Özel'den 'Saraçhane' kararı! Ekrem Başkan çıkana kadar buradayım diye duyurdu

Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İBB'nin Saraçhane'deki binasına gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kameraların karşısına geçti. CHP lideri Özel, "İstanbul'un iradesine saldırdılar. İstanbul’u kazanan Ekrem İmamoğlu, Türkiye’yi kazanacaktı. Böyle suç olur mu? Ekrem’in yanında arkadaşları da yanar. Bu milletin istediğini cumhurbaşkanı seçebilme özgürlüğü elinden alınıyor." diye konuştu. Özel, Saraçhane'den ayrılmayacaklarını duyurdu.

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Dilek İmamoğlu video paylaşıp isyan etti! 13 yaşındaki kızları Beren'le ilgili o ayrıntıyı açıkladı...

Dilek İmamoğlu video paylaşıp isyan etti! 13 yaşındaki kızları Beren'le ilgili o ayrıntıyı açıkladı...

Gözaltına alınan alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ardından eşi Dilek İmamoğlu'ndan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından bir video mesaj paylaşan Dilek İmamoğlu, 13 yaşındaki kızı Beren'le ilgili detaya dikkat çekerek adeta isyan etti: "Gerçek nedenini çok iyi biliyor herkes"

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Siyasi çalkantı dövizi salladı! İmamoğlu ve 106 kişinin gözaltı kararı sonrası piyasa beklentisini uzman isim anlattı! Enflasyonu karıştıracak

Siyasi çalkantı dövizi salladı! İmamoğlu ve 106 kişinin gözaltı kararı sonrası piyasa beklentisini uzman isim anlattı! Enflasyonu karıştıracak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişinin gözaltına alındığı operasyon sonrası dolar, euro ve altın rekor kırdı. Hazine Bakanı Şimşek, piyasalara müdahale edildiğini belirterek, "Her şey yapılıyor" dedi. TÜYEMDER Üyesi Mustafa Ünver yaşanan siyasi çalkantıya dayalı döviz kurlarına ilişkin MYNET'e konuştu.

Finans
İmamoğlu gözaltına alınmıştı! İstanbul'da çifte soruşturmanın detayları ortaya çıktı... Her şey o rapor sonrası başladı

İmamoğlu gözaltına alınmıştı! İstanbul'da çifte soruşturmanın detayları ortaya çıktı... Her şey o rapor sonrası başladı

Sabah saatlerinde başlatılan operasyon kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim için gözaltı kararı verildi. Karar kapsamında İmamoğlu da gözaltına alınırken, soruşturmanın detayları da ortaya çıkmaya devam ediyor. Çifte soruşturmanın başlangıcı ise tanık beyanlarına ilişkin alınan rapor sonrası olduğu aktarıldı. İşte tüm detaylar...

Haber
SON DAKİKA | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'İmamoğlu' açıklaması: 'Sokak çağrıları yapmak kabul edilemez

SON DAKİKA | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'İmamoğlu' açıklaması: 'Sokak çağrıları yapmak kabul edilemez

Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan ilk açıklama geldi. Tunç yaptığı açıklamada "'Darbe' gibi ifadelerle nitelendirmek son derece tehlikelidir ve sokak çağrıları yapmak asla kabul edilemez." diye konuştu. Bakan Tunç, yargının vereceği kararın saygıyla karşılanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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2 bakanlığı örnek gösterdi: Ekrem İmamoğlu ve İBB için canlı yayında KAYYUM sözleri! Tutar çok yüksek...

2 bakanlığı örnek gösterdi: Ekrem İmamoğlu ve İBB için canlı yayında KAYYUM sözleri! Tutar çok yüksek...

Türkiye, bu sabah başlayan şafak operasyonlarının etkisini hissediyor. Sokakta, televizyonlarda, iş yerlerinde tek gündem maddesi Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması! Suçlamalarda geçen tutarlar çok yüksek. Canlı yayına bağlanan Dr. Ayhan Sarı; Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı örnek gösterdi.

Finans
Gözaltılar sonrası internette erişim sorunları yaşanıyor! Yağmur Atacan tepki gösterdi! 'Neyin saçmalığı...'

Gözaltılar sonrası internette erişim sorunları yaşanıyor! Yağmur Atacan tepki gösterdi! 'Neyin saçmalığı...'

Bu sabah saatlerinde başlayan gözaltılar son yılların en büyük olaylarından biri olarak gösteriliyor. Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, İsmail Saymaz, Ercan Saatçi, Buğra Gökçe, Resul Emrah Şahan, Murat Çalık gibi isimler tek tek gözaltına alındı. Yaşanan gözaltılar sonrası ise internette erişim sorunları meydana geldi. Birçok kullanıcı sosyal medya hesaplarına bile erişemiyor. Bu duruma Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan tepki gösterdi.

Magazin
CHP'li vekiller TBMM kürsüsünden ses yükseltti! Protestolar sonrası Genel Kurul iptal edildi

CHP'li vekiller TBMM kürsüsünden ses yükseltti! Protestolar sonrası Genel Kurul iptal edildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından CHP adeta ayağa kalktı. TBMM'de CHP'li milletvekilleriyle birlikte kürsüye çıkan CHP Grup Başkanvekili Mahir Başarır, çok sert açıklamalarda bulundu. CHP'li isimlerin protestosunun devam etmesi üzerine Genel Kurul bugün için iptal edildi. Bir tepki de parti sözcüsü Deniz Yücel'den geldi. Genel Merkez önünde toplanan kalabalığa seslenen Yücel: "Sonunda mutlaka millet kazanacak" diye konuştu.

Haber
Borsa İstanbul'dan ikinci kez devre kesici uygulaması! Kayıp yüzde 7'yi aşınca uygulandı

Borsa İstanbul'dan ikinci kez devre kesici uygulaması! Kayıp yüzde 7'yi aşınca uygulandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında verilen gözaltı kararının ardından Borsa İstanbul sert düşüşle güne başlamış, devre kesici uygulanmıştı. Saat 14.10 itibarıyla Borsa İstanbul'da kayıp yüzde 7'yi aşmasıyla birlikte ikinci kez devre kesici uygulandı.

Finans
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu el yazısıyla yazdı: Önce Allah'a sonra milletimize emanetim!

SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu el yazısıyla yazdı: Önce Allah'a sonra milletimize emanetim!

Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu, az önce bir gönderi paylaştı! Sosyal medya hesabından el yazısıyla yazdığı notu paylaşan Ekrem İmamoğlu; "Önce Allah'a sonra milletimize emanetim" dedi.

Haber
Özel, Dilek İmamoğlu ile bir araya geldi! Milletin sahip çıkmasından başka bir güvencemiz yok

Özel, Dilek İmamoğlu ile bir araya geldi! Milletin sahip çıkmasından başka bir güvencemiz yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saatlerinde Medya A.Ş. ve Kent Uzlaşısı soruşturmalarından gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun ailesini ziyaret etti. Özel "Bu iktidarı halkın belirlememesi için, geleceğin cumhurbaşkanına darbe yapıyorlar" dedi.

Haber
Gözaltılar sonrası dikkat çeken gelişme! Veliler telefona gelen mesajla öğrendi... 'Kreşler kapatıldı' iddiası gündem oldu

Gözaltılar sonrası dikkat çeken gelişme! Veliler telefona gelen mesajla öğrendi... 'Kreşler kapatıldı' iddiası gündem oldu

İstanbullular güne operasyon haberiyle uyandı. Medya A.Ş. ve Kent Uzlaşısı kapsamında yapılan operasyonda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltılar sonrası dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Şişli Belediyesine ait kreşlerin kapatıldığı sosyal medyada gündem olurken, veliler bu durumu kendilerine gelen mesajla öğrendi. İşte detaylar...

Haber
Şafak operasyonunda son dakika! İmamoğlu tutuklanacak mı? Kritik “4 gün” detayı

Şafak operasyonunda son dakika! İmamoğlu tutuklanacak mı? Kritik “4 gün” detayı

Ekrem İmamoğlu tutuklanacak mı? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde gözaltına alındı! Vatan Emniyet'e götürülen Ekrem İmamoğlu'nun sağlık kontrolü de orada yapıldı. Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı süresiyle ilgili son dakika bilgisine ulaşıldı!

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun evi böyle görüntülendi! Hareketli dakikalar…

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun evi böyle görüntülendi! Hareketli dakikalar…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı evinin üzerinde drone uçurarak o anlarda yaşanan hareketliliği de görüntüler. Operasyonun yapıldığı sıralarda İmamoğlu'na yakın isimlerin eve geldikleri görüldü. İşte o anlar…

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İBB’ye yapılan operasyon sonrası CHP teyakkuza geçti! Saat verip çağrı yaptılar…

İBB’ye yapılan operasyon sonrası CHP teyakkuza geçti! Saat verip çağrı yaptılar…

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası harekete geçerek 'toplanma' çağrısı yaptı: "Baba ocağında buluşuyoruz. Saat 14.00’te Genel Merkezimizde, il ve ilçe örgütlerimizde olacağız."

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Ercan Saatçi gözaltına alındı! Ercan Saatçi'nin gözaltına alınma sebebi ne?

Ercan Saatçi gözaltına alındı! Ercan Saatçi'nin gözaltına alınma sebebi ne?

Son dakika alınan bilgiye göre Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, İsmail Saymaz gibi isimlerin gözaltı kararı sonrası sanatçı Ercan Saatçi de gözaltına alındı. Ekol TV spikeri haberi "Gözaltılarla dolu bir sabaha ulaşmış vaziyetteyiz" diyerek duyurdu. Ercan Saatçi neden gözaltına alındı? İşte detaylar...

Magazin
Dolar alev aldı, faiz seçeneği Merkez'in masasına geldi! Rasim Ozan Kütahyalı'dan 'acil toplantı' iddiası! Rakam verdi: O seviyeyi geçmeyecek

Dolar alev aldı, faiz seçeneği Merkez'in masasına geldi! Rasim Ozan Kütahyalı'dan 'acil toplantı' iddiası! Rakam verdi: O seviyeyi geçmeyecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası piyasalar adeta toz duman oldu. Borsa sert çakılırken, altın ve döviz rekor kırdı. Dolar kuru 42 TL'ye dayanırken; Rasim Ozan Kütahyalı'dan çok konuşulacak 'acil toplantı' kulisi geldi. Merkez Bankası'nın büyük bir faiz artırımına gideceğini iddia eden Kütahyalı "Dolar ne kadar olacak? Yükselecek mi?" sorusuna da yanıt verdi. "Gün sonunda o seviyeyi geçmeyecek" diyen Kütahyalı, o rakamı işaret etti.

Finans
Tanju Özcan'dan, İmamoğlu açıklaması! Öcalan'ı hatırlatıp sert şekilde eleştirdi... Muhalefete Sine-i Millet çağrısı

Tanju Özcan'dan, İmamoğlu açıklaması! Öcalan'ı hatırlatıp sert şekilde eleştirdi... Muhalefete Sine-i Millet çağrısı

Türkiye güne, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması haberiyle uyandı. İBB'ye yapılan operasyon kapsamında çok sayıda isim gözaltına alınırken, konuyla ilgili olarak açıklamalar da art arda geldi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da yaptığı açıklamada, "Sine-i Millet" çağrısında bulundu ve "Zavallı aklınızla, PKK/PYD’nin yöneticisi Apo’yu içeriden çıkartıp İmamoğlu’nu mu içeri atacaksınız?" dedi. Özcan daha sonra ise "Muhalefetin sine-i millete dönmesi hayata geçirilmelidir" dedi.

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Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık da gözaltına alındı! Emniyete gidiyorum

Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık da gözaltına alındı! Emniyete gidiyorum

YouTube'da yaptığı sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık da gözaltına alındı. İlave TV'nin sahibi Arif Kocabıyık gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Magazin
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Özgür Çelik'ten ilk açıklama: Bu bir darbe girişimi, kolluk güçleri bu suça alet ediliyor

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Özgür Çelik'ten ilk açıklama: Bu bir darbe girişimi, kolluk güçleri bu suça alet ediliyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite diplomasının iptalinin ardından bu sabah polis operasyonuyla gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen İmamoğlu'na "suç örgütü lideri" suçlaması yöneltildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve parti yetkilileri, Vatan Caddesi'nde İmamoğlu'na destek vermek için toplandı. Çelik, "Kolluk güçleri bu suça alet ediliyor" dedi.

Haber
İmamoğlu'nun gözaltına alınması dünyanın gündeminde! Açık bir ihlal

İmamoğlu'nun gözaltına alınması dünyanın gündeminde! Açık bir ihlal

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının yankıları devam ediyor. Türkiye'nin yanında dünya kamuoyunda da gündem olan olayla ilgili Avrupa Parlamentosu'ndaki Avrupalı Demokratlar'dan da kınama geldi.

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Türkiye'yi sarsan şafak operasyonunda bir medya patronu da gözaltına alındı! İlbak'lar da içerde

Türkiye'yi sarsan şafak operasyonunda bir medya patronu da gözaltına alındı! İlbak'lar da içerde

Bu sabah saatlerinde başlayan gözaltılar son yılların en büyük olaylarından biri olarak nitelendiriliyor. Aralarında Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, İsmail Saymaz, Ercan Saatçi, Buğra Gökçe, Resul Emrah Şahan, Murat Çalık gibi isimler gözaltına alındı! Şafak operasyonunda CNBC kanalı sahipleri de hedefteydi! İşte detaylar...

Finans
İmamoğlu'nun gözaltına alınması dünyanın gündeminde! 'Erken seçim' yorumları yapılıyor

İmamoğlu'nun gözaltına alınması dünyanın gündeminde! 'Erken seçim' yorumları yapılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sabah saatlerinde Medya A.Ş. ve Kent Uzlaşısı soruşturmaları kapsamında gözaltına alınması Türkiye'nin gündeminde bomba etkisi yarattı. İmamoğlu sadece Türkiye'nin değil dünyanın da gündemine oturdu. Reuters'tan The Guardian'a birçok uluslararası basının manşetinde olan İmamoğlu hakkında dikkat çeken yorumlar yapıldı. İşte dış basından derlediğimiz İmamoğlu haberleri!

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Kılıçdaroğlu'ndan gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu’na destek mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu’na destek mesajı

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası ilk mesajında 'demokrasiye yönelik bu müdahalenin kabul edilemeyeceğini' söyledi: "Hak, hukuk, adalet arayışımız devam edecek. Ekrem Bey’e destek ve dayanışma duygularımı iletiyorum."

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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu gözaltısı sonrası altın fiyatları alev alev! Gram ve çeyrek altın ne kadar kaç para oldu?

SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu gözaltısı sonrası altın fiyatları alev alev! Gram ve çeyrek altın ne kadar kaç para oldu?

Altın fiyatları hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Bu sabah saatlerinde başlayan gözaltılar sonrası piyasalar hareketlendi. Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Türkiye, sabah saatlerinden itibaren gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Dolar ve Euro'daki rekor sonrası altın fiyatları da çok hareketli!

Finans
Cem Küçük'ten 'İBB'ye kayyum' açıklaması! Sıra sana geliyor diyerek o ismi de işaret etti

Cem Küçük'ten 'İBB'ye kayyum' açıklaması! Sıra sana geliyor diyerek o ismi de işaret etti

İBB'ye yapılan operasyon kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Başsavcılık tarafından yapılan iki açıklamada İmamoğlu için 'Suç örgütü lideri' denildi ve 'terör' suçlaması yapıldı. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Cem Küçük, "Terör soruşturması kapsamında gözaltına alındığı için İBB'ye doğrudan kayyum atanmasının beklendiğine dair bir bilgi geldi bana" dedi. Küçük ayrıca "Sıra sana geliyor" diyerek Nasuh Bektaş'ı işaret etti.

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Peş peşe gözaltılar sonrası gözler Bahçeli'deydi! Beklenen açıklama geldi: Kimse dokunulmaz değildir

Peş peşe gözaltılar sonrası gözler Bahçeli'deydi! Beklenen açıklama geldi: Kimse dokunulmaz değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sabah saatlerinde gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açıklamada bulundu. Hiç kimsenin dokunulmaz, ulaşılamaz ve erişilemez olmadığının altını çizen Bahçeli açıklamasında, "Türk yargısına güvenim tamdır" dedi.

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İBB'den açıklama: Şehrimize olan sorumluluğumuzu aynı kararlılıkla sürdüreceğiz

İBB'den açıklama: Şehrimize olan sorumluluğumuzu aynı kararlılıkla sürdüreceğiz

Sabah erken saatlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İBB'den açıklama geldi. Her şeyin en kısa süre içerisinde düzeleceğine olan inancın vurgulandığı açıklamada İBB, "Adaletin en kısa sürede yeniden tesis edileceğine ve başta Sayın Başkanımız olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımızın görevlerine döneceğine olan inancımız tamdır." dedi.

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SON DAKİKA: İBB'ye kayyum atanacak mı? Başsavcılıktan Ekrem İmamoğlu için ikinci açıklama! 'Terör' suçlaması yapıldı...

SON DAKİKA: İBB'ye kayyum atanacak mı? Başsavcılıktan Ekrem İmamoğlu için ikinci açıklama! 'Terör' suçlaması yapıldı...

Son dakika: Türkiye'nin ana gündem maddesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması oldu. İBB Başkanı İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltı kararı verildiği bildirildi. İBB'ye kayyum atanması da söz konusu hale geldi.

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Dolar 41 TL'yi aştı, euro 45 TL'ye dayandı! İmamoğlu operasyonu sonrası ortalık alev aldı, piyasa ekranını gören bir daha bakıyor...

Dolar 41 TL'yi aştı, euro 45 TL'ye dayandı! İmamoğlu operasyonu sonrası ortalık alev aldı, piyasa ekranını gören bir daha bakıyor...

Türkiye’de piyasalar siyasi gelişmelerin etkisiyle sarsıldı! Altın fiyatları uçuşa geçti, dolar ve Euro rekor kırdı. Dolar, 41 TL'yi aştı; Euro 45 TL'ye dayandı. Borsa İstanbul’da sert düşüş yaşanırken, devre kesici devreye girdi. Yatırımcılar panik satışlarına karşı uyarılıyor! Peki piyasaları alt üst eden gelişme ne? Öte yandan Bakan Şimşek de piyasaların durumu ile ilgili yaptığı açıklamada "gereken her şey yapılıyor" mesajını paylaştı.

Finans
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu gözaltında! Operasyon sabah erken saatlerde başladı! Örgüt lideri detayı...

SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu gözaltında! Operasyon sabah erken saatlerde başladı! Örgüt lideri detayı...

Son dakika... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. Evinde polis araması yapılan İmamoğlu, polis eşliğinde önce sağlık kontrolüne götürüldü. İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun da gözaltına alındığını duyurdu. Ayrıca aralarında gazeteci ve iş insanlarının da bulunduğu 100’e yakın gözaltı kararı olduğu belirtiliyor. Operasyonun, Medya A.Ş. ve Kent Uzlaşısı ile ilgili olduğu kaydedildi. Başsavcılık açıklamasında ise 'Örgüt lideri' ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

Haber
İBB'ye 'Medya A.Ş.' ve 'Kent Uzlaşısı' operasyonu! İmamoğlu gözaltında... İşte gözaltı kararı verilen isimlerin tam listesi

İBB'ye 'Medya A.Ş.' ve 'Kent Uzlaşısı' operasyonu! İmamoğlu gözaltında... İşte gözaltı kararı verilen isimlerin tam listesi

Türkiye güne İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yapılan operasyon haberiyle uyandı. Medya A.Ş. ve Kent Uzlaşısı kapsamında yapılan operasyonda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Murat Ongun'un da aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı. İşte hakkında gözaltı kararı verilen isimlerin tam listesi...

Finans
İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren Mansur Yavaş'tan dikkat çeken çıkış: Umarım iddialar asılsızdır

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren Mansur Yavaş'tan dikkat çeken çıkış: Umarım iddialar asılsızdır

ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili yeni bir açıklama daha geldi. Yurt dışındaki ziyaretini yarıda bırakarak dönme karar aldığını belirten Yavaş, dikkat çeken ifadeler kullandı. "Elbette varsa bir suç yargılanacak ama bu şekilde gözaltı ardından tutukluluk geldiği zaman telafisi olmuyor." diyen Yavaş, sözlerini "Umuyorum, hiç bir şey yoktur. İddialar asılsızdır" diye sürdürdü. Yavaş, İmamoğlu'nun yanında olduklarını da bir kez daha söyledi.

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İkisine de ayrı ayrı seslendiler: Belediye binası önünde 'Yalnız değil' sloganları yükseldi!

İkisine de ayrı ayrı seslendiler: Belediye binası önünde 'Yalnız değil' sloganları yükseldi!

CHP'li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "CHP'de para sayma görüntüleri" ve "Kent uzlaşısı" soruşturmaları kapsamında bu sabah gözaltına alındı. Şahan’ın evinde yapılan aramanın ardından sağlık kontrolü gerçekleştirildi. Şahan'ın gözaltına alınmasının ardından, belediye binası önünde çalışanlar ve vatandaşlar toplanarak, "Reshul başkan yalnız değildir" ve "Ekrem başkan yalnız değildir" sloganlarıyla protesto gösterisi yaptı.

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Şeyma Subaşı’nın ablası Kübra Açıl'ın eşi Merthan Açıl hakkında da gözaltı kararı

Şeyma Subaşı’nın ablası Kübra Açıl'ın eşi Merthan Açıl hakkında da gözaltı kararı

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası 100'den fazla kişiyle ilgili soruşturma olduğu ortaya çıktı. Yürütülen operasyonun Medya A.Ş. ihaleler, kent uzlaşısı ve terör soruşturması olduğu belirtilirken gözaltı listesinde Şeyma Subaşı’nın ablası Kübra Açıl'ın eşi Merthan Açıl'ın da olduğu ortaya çıktı.

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Özel'den İmamoğlu açıklaması: Bu bir darbe girişimidir AK Partililere çağrı yaparak seslendi: 'Eninde sonunda...'

Özel'den İmamoğlu açıklaması: Bu bir darbe girişimidir AK Partililere çağrı yaparak seslendi: 'Eninde sonunda...'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Özel, İmamoğlu'nun gözaltına alınması hakkında "Erdoğan kendisini yeneceğini düşündüğü rakibine darbe yapıyor" ifadelerinde bulundu. Özel ayrıca İmamoğlu'nun kendisine 23 Mart tarihini işaret ederek, "Ben hayatta olmasam bile bütün üyelerimizi darbeye karşı bu girişimi püskürtmeye davet ediyorum" dediğini söyledi.

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