Ekrem Imamoğlu Operasyonu Haberleri

İBB'ye yapılan operasyon kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Başsavcılık tarafından yapılan iki açıklamada İmamoğlu için 'Suç örgütü lideri' denildi ve 'terör' suçlaması yapıldı. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Cem Küçük, "Terör soruşturması kapsamında gözaltına alındığı için İBB'ye doğrudan kayyum atanmasının beklendiğine dair bir bilgi geldi bana" dedi. Küçük ayrıca "Sıra sana geliyor" diyerek Nasuh Bektaş'ı işaret etti.