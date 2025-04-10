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Selçuk Yöntem sessizliğini bozdu! ''Gençleri serbest bırakın''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen protestolarda gözaltına alınarak tutuklanan gençlere bir destek de usta oyuncu Selçuk Yöntem'den geldi. Yöntem sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla ''Serbest bırakın'' çağrısında bulundu.

Selçuk Yöntem sessizliğini bozdu! ''Gençleri serbest bırakın''
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye'nin birçok yerinde protestolar gerçekleştirildi.

İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını isteyen vatandaşlar soluğu Saraçhane'de aldı. Eylemler sırasında ise birçok genç gözaltına alınarak tutuklandı.

YÖNTEM 2

Ünlü isimler tutuklanan gençlerin serbest kalması için sosyal medya üzerinden desteklerini dile getirdiler. Bu isimlerden biri de usta oyuncu Selçuk Yöntem oldu.

'GENÇLERİ SERBEST BIRAKIN!'

Yöntem yaptığı son paylaşımda; "Demokratik haklarını kullanarak taleplerini dile getiren gençleri serbest bırakın! Onları özgürlüklerinden ve eğitim haklarından mahrum bırakmanın kime ne faydası var?" ifadelerini kullandı.

SELÇUK 2

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Selçuk Yöntem ekrem imamoğlu operasyonu
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