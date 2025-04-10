Selçuk Yöntem sessizliğini bozdu! ''Gençleri serbest bırakın''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye'nin birçok yerinde protestolar gerçekleştirildi.

İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını isteyen vatandaşlar soluğu Saraçhane'de aldı. Eylemler sırasında ise birçok genç gözaltına alınarak tutuklandı.

Ünlü isimler tutuklanan gençlerin serbest kalması için sosyal medya üzerinden desteklerini dile getirdiler. Bu isimlerden biri de usta oyuncu Selçuk Yöntem oldu.

'GENÇLERİ SERBEST BIRAKIN!'

Yöntem yaptığı son paylaşımda; "Demokratik haklarını kullanarak taleplerini dile getiren gençleri serbest bırakın! Onları özgürlüklerinden ve eğitim haklarından mahrum bırakmanın kime ne faydası var?" ifadelerini kullandı.