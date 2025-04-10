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Cüneyt Özdemir, Defne Samyeli ve Didem Soydan'ı paylaştı: Herkesin sustuğu bir dönemde...

Son dönemde Türkiye gündemine dair fikirlerini sosyal medyada paylaşan ve tutuklamalara tepki gösteren Didem Soydan ve Defne Samyeli, Cüneyt Özdemir'in de dikkatini çekti.

Cüneyt Özdemir, Defne Samyeli ve Didem Soydan'ı paylaştı: Herkesin sustuğu bir dönemde...
Kubra Akalın

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında başlayan protestolara katıldıkları için tutuklanan öğrenciler için sessiz kalmayan Didem Soydan ve Defne Samyeli paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Türkiye gündemini yakından takip eden iki isim sözlerini de sakınmıyor. Defne Samyeli ve Didem Soydan'ın paylaşımları Cüneyt Özdemir'in de dikkatini çekti.

Cüneyt Özdemir sosyal medyada paylaşım yaparak "Bu sıkıntılı dönemde beni duruşlarıyla şaşırtan iki isim oldu" diyerek şunları yazdı:

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"Ünlü isimlerin sustuğu, sessizliği tercih ettiği, tüydüğü bu dönemde iki kadın laflarını hiç esirgemediler ve duruşlarını hiç taviz vermediler, vermiyorlar da... Defne Samyeli ve Didem Soydan. İkisi de herkesin sustuğu bir dönemde dimdik durdular! İkisine de helal olsun."

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Defne Samyeli bu paylaşımı sosyal medya hesabından yayınladı.

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