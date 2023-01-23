MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. "Hayatımda kimse yok" demişti! Aşk yaşadıkları iddia edilen Hakan Sabancı ve Hande Erçel yakalandı!

"Hayatımda kimse yok" demişti! Aşk yaşadıkları iddia edilen Hakan Sabancı ve Hande Erçel yakalandı!

23.01.2023 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Beni hayal dünyanıza çekmeyin, hayatımda kimse yok" diyerek Hakan Sabancı iddialarını kasım ayında yalanlayan Hande Erçel fena yakalandı. Aşk yaşadıkları iddia edilen Hakan Sabancı ve Hande Erçel ilk ke birlikte görüntülendi.

"Hayatımda kimse yok" demişti! Aşk yaşadıkları iddia edilen Hakan Sabancı ve Hande Erçel yakalandı!

Kerem Bürsin'le ayrılığının ardından Kaan Yıldırım'la kısa bir birliktelik yaşayan Hande Erçel bir süredir Hakan Sabancı ile anılıyordu.

Çapkınlığıyla gündemden düşmeyen Sabancı ile anılan Erçel bu haberlere kızmış ve "Beni hayal dünyanıza çekmeyin, hayatımda kimse yok" demişti.

Bu açıklamalardan kısa süre sonra Hande Erçel fena yakalandı. Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın birlikte görüntülenmesi sosyal medyada da gündem oldu.

dd

Söylenenlere göre çift iki aydır birlikte. Hande Erçel'le birlikte güzel bir ilişkiye adım atan Hakan Sabancı iddialara göre çapkınlık yapmayı da bırakmış. (Gossippasta)

"Bıktım" deyip yerden yere vurdu! Şoke eden sözler: "Oğlan kızı nasıl götürür..." "Bıktım" deyip yerden yere vurdu! Şoke eden sözler: "Oğlan kızı nasıl götürür..."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski aşkına öperek veda etti! "Bu ikili barışsa..."Eski aşkına öperek veda etti! "Bu ikili barışsa..."
Sütyensiz tarzına bakan bir daha baktı!Sütyensiz tarzına bakan bir daha baktı!
Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Hakan Sabancı Kerem Bürsin erçel

En Çok Okunan Haberler

Gece saatlerinde feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Gece saatlerinde feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Yılanla cinsel ilişki sahnesi olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü

Yılanla cinsel ilişki sahnesi olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü

Survivor'da yaprak dökümü! 2 ünlü isim birden yarışmadan ayrıldı

Survivor'da yaprak dökümü! 2 ünlü isim birden yarışmadan ayrıldı

Hamileyim diyerek tepki toplamıştı! TikTok fenomeni Mükremin estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu! Son hali inanılmaz

Hamileyim diyerek tepki toplamıştı! TikTok fenomeni Mükremin estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu! Son hali inanılmaz

Sitede korkunç olay! "Ne olduğundan eminim, sırayla..."

Sitede korkunç olay! "Ne olduğundan eminim, sırayla..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya sert sözler

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.