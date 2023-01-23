"Hayatımda kimse yok" demişti! Aşk yaşadıkları iddia edilen Hakan Sabancı ve Hande Erçel yakalandı!

Kerem Bürsin'le ayrılığının ardından Kaan Yıldırım'la kısa bir birliktelik yaşayan Hande Erçel bir süredir Hakan Sabancı ile anılıyordu.

Çapkınlığıyla gündemden düşmeyen Sabancı ile anılan Erçel bu haberlere kızmış ve "Beni hayal dünyanıza çekmeyin, hayatımda kimse yok" demişti.

Bu açıklamalardan kısa süre sonra Hande Erçel fena yakalandı. Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın birlikte görüntülenmesi sosyal medyada da gündem oldu.

Söylenenlere göre çift iki aydır birlikte. Hande Erçel'le birlikte güzel bir ilişkiye adım atan Hakan Sabancı iddialara göre çapkınlık yapmayı da bırakmış. (Gossippasta)



