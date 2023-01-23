Fazıl Say'ın Şahmaran yorumu sosyal medyayı salladı! "Oğlan kızı nasıl götürür..."

Başrollerini Mustafa Uğurlu, Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı 'Şahmaran' dizisi sosyal medyada konuşuluyor. Diziye dair pek çok detay gündeme gelirken eleştiriler de dikkat çekiyor.

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say da Şahmaran paylaşımıyla gündemde.

Say, Twitter'dan yaptığı paylaşımda diziyi ikinci bölümde bıraktığını şu sözlerle açıkladı:

"BÖYLE ŞAHMARAN MI OLUR ULAN?"

"Şahmaran dizisini denedim daha ikinci bölümde 'oğlan kızı nasıl götürür'e bağladı. Bıraktım. Bıktım. Böyle Şahmaran mı olur ulan? Bıktık felsefesizlikten, klişelerden, kısıtlılıktan, aşamamaktan, uçamamaktan, ucuzluktan, reytinginizden. On üzerinden bir!"

Fazıl Say'ın bu eleştirisine destek yorumları yağarken sözlerini eleştirenler de vardı.

