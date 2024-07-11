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58 dakika önce

İmamoğlu: Depremle mücadelede personel alımı ile ilgili en kritik alan İstanbul itfaiyesi

'İstanbul İtfaiyesi Yeni Araç Hizmete Alım Töreni'nde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'un özellikle depremle mücadelede ve afet anına hazırlıkla ilgili sorumluluklarından ötürü personel alımına en çok ihtiyaç duyulan, ilgili alan ve en kritik alan İstanbul İtfaiyesi'dir" dedi. İmamoğlu konuşmasının devamında, "Şehircilik Bakanlığı'nda, 2 bin 300 kişinin bizim kurumumuza katılmasının engellenmesinin altında yatan anlamsız, mesnetsiz, komik, trajik durumun sebebi nedir? Bir önceki Bakana, ondan önceki Bakana, şimdi de yeni dönemi hayırlı olsun, Sayın Kurum'a bunu defalarca ilettim. Anlamı nedir? Yani devletimizin bir kurumuna 2 bin 300 kişilik itfaiye eri katılımını engellemenin anlamı nedir" ifadelerini kullandı.

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