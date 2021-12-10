Jennifer Aniston’da şaşırtan Friends itirafı: Bizi kovmakla tehdit ettiler

Jennifer Aniston; Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, David Schwimmer ve Matthew Perry ile yıllar sonra yeniden bir araya geldiği Friends Özel Bölümü (Friends Reunion Special) dizinin geçmişinde yaşadıkları hakkında samimi açıklamalar yaptı.Independent Türkçe'nin haberine göre; Friends'in Rachel'ı dün yayımlanan röportajda Warner Bros'un, aralarından iki kişiyi kovmakla tehdit ettiğini söyledi.

“BUNU DÖRDÜNÜZLE YAPABİLİRİZ”

Birlikte çok eğlendiklerini belirten Aniston, "Genç ve aptal olduğumuz; daha fazla para için stüdyoyla tekrar görüştüğümüz bir anı hatırlıyorum ve Stüdyonun tehditlerinden biri 'Eh zaten altınıza birden ihtiyacımız yok. Bunu dördünüzle de yapabiliriz' oldu" dedi.

Amerikalı oyuncu sonrasında yaşananları ise Biz de 'Ne? Yapabilir misiniz? Rachel, Joey ya da başka birinden kurtulabilir misiniz?' dedik. Bunun ardından 'Hayır yapamazlar, uyanın' diye düşündük" diye anlattı.

“ÇEKİMLER SIRASINDA ÇOK DUYGULANDIM”

53 yaşındaki oyuncu, Friends Özel Bölümü (Friends: Reunion) hakkındaki hislerini de paylaştı. Aniston, çekimler sırasında çok duygulandığını ve birkaç kez setten dışarı çıkmak zorunda kaldığını belirtti. Aniston, daha öncekiyle birebir şekilde hazırlanan sete gittikten sonra şaşırdığını söyledi.

Çekimlerde her şeyin çok sarsıcı olduğunu söyleyen Aniston, "Bazı noktalarda dışarı çıkmak zorunda kaldım. Bunu yayımlanan bölümde nasıl kestiler bilmiyorum" diye konuştu.



