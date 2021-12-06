Yıllar sonra o sahneyi itiraf etti! Sandra Bullock, The Proposal filmindeki sevişme sahnelerini açıkladı

Sandra Bullock ve Ryan Reynolds, 2009 yılında patronuyla evlenmek için mücadele eden bir asistanı konu alan The Proposal filminde başrolleri üstlenmişti. Romantik komedi türündeki filmde Sandra Bullock, yapımdaki partneriyle birlikte tamamen çıplak bir sahne çekmek zorunda kaldıklarını belirtti.

“KAPALI BİR SET OLUŞTURULDU”

About Last Night podcast'inde konuşan Bullock, filmdeki rol arkadaşı Ryan ile uzun yıllardır tanıştıklarını ifade etti. Sevişme sahnesinde zorlandıklarını anlatan Bullock, “O gün çıplak sahneyi çekmek zorundaydık. Kapalı bir setimiz vardı ve çekim sırasında odadan çoğu kişi çıkartıldı. Ryan ve benim mahremiyetimizi korumak için özel bölgelerimize ten rengi bantlar yapıştırıldı” diye konuştu.



