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  4. Yıllar sonra o sahneyi itiraf etti! Sandra Bullock, The Proposal filmindeki sevişme sahnelerini açıkladı

Yıllar sonra o sahneyi itiraf etti! Sandra Bullock, The Proposal filmindeki sevişme sahnelerini açıkladı

06.12.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sandra Bullock, 2009 yapımı The Proposal filmi için Ryan Reynolds’la kamera karşısına geçmişti. Filmin sevişme sahnelerinde zorlandığını ifade eden Sandra Bullock, yıllar sonra o anları konuk olduğu bir yayında anlattı.

Yıllar sonra o sahneyi itiraf etti! Sandra Bullock, The Proposal filmindeki sevişme sahnelerini açıkladı

Sandra Bullock ve Ryan Reynolds, 2009 yılında patronuyla evlenmek için mücadele eden bir asistanı konu alan The Proposal filminde başrolleri üstlenmişti. Romantik komedi türündeki filmde Sandra Bullock, yapımdaki partneriyle birlikte tamamen çıplak bir sahne çekmek zorunda kaldıklarını belirtti.

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“KAPALI BİR SET OLUŞTURULDU”

About Last Night podcast'inde konuşan Bullock, filmdeki rol arkadaşı Ryan ile uzun yıllardır tanıştıklarını ifade etti. Sevişme sahnesinde zorlandıklarını anlatan Bullock, “O gün çıplak sahneyi çekmek zorundaydık. Kapalı bir setimiz vardı ve çekim sırasında odadan çoğu kişi çıkartıldı. Ryan ve benim mahremiyetimizi korumak için özel bölgelerimize ten rengi bantlar yapıştırıldı” diye konuştu.

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Sandra Bullock
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