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Jennifer Lopez’li Shotgun Wedding filminde sular durulmuyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 04.02.2021 09:54 | Son Güncelleme:
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Jennifer Lopez’li Shotgun Wedding filminde sular durulmuyor

Armie Hammer skandalından sonra Jennifer Lopez’in başrolü üstlendiği Shotgun Wedding filmindeki oyuncu kadrosu değişiklikleri devam ediyor.

Jennifer Lopez’in başrolünü üstlendiği Shotgun Wedding filminde sular durulmuyor. Geçtiğimiz ay, Josh Duhamel'in romantik macerada Jennifer Lopez'e katılmak için görüştüğü ve bir sosyal medya skandalı sonrasında projeden ayrılan Armie Hammer'ın yerini alabileceği duyurulmuştu. Lionsgate, salı günü yaptığı açıklamada, aktörün "Shotgun Wedding" adlı aksiyon komedisinde Jennifer Lopez'le birlikte rol alacağını resmen onayladı.

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Açıklamada ayrıca, iki yeni oyuncunun kadroya dahil olduğu da duyuruldu: Sonia Braga ve Jennifer Coolidge!

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Senaryosunu Mark Hammer ve Liz Meriwether'in yazdığı "Shotgun Wedding" filmini Jason Moore yönetecek. Lopez, Nuyorican Productions ortakları Elaine Goldsmith-Thomas ve Benny Medina'nın yanı sıra, Mandeville’den Todd Lieberman ve David Hoberman'la birlikte filmin yapımcıları arasında yer alıyor. Ryan Reynolds, George Dewey'le birlikte projede yönetici yapımcı olarak bulunuyor.

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Lionsgate adına açıklama yapan Erin Westerman; "Shotgun Wedding'de gelin ve damadımız için daha mutlu olamazdık. Josh ve Jennifer'ın ekranda çekici ve seksi bir çift olacağını biliyoruz ve hayallerindeki varış yeri düğünü unutulmaz bir kabusa dönüşürken, eğlenceli ve etkileyici bir ikili olacaklar." dedi. Sonia Braga ve Jennifer Coolidge de sırasıyla Lopez ve Duhamel'in anneleri olarak oyuncu kadrosuna katılıyor.

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Filmin yapımına bu ay Dominik Cumhuriyeti'nde başlanacak. Westerman, “Jennifer ve Sonia'yı gelin ve damadın anneleri olarak oyuncu kadromuza katmaktan da heyecan duyuyoruz. Oyunculuk ve komedi yetenekleri, zaten zengin olan bu aksiyon-komediye başka bir eğlenceli katman ekleyecek." dedi. Film, önümüzdeki yıl içerisinde izleyiciyle buluşabilir.

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