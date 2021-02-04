Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. 78. Altın Küre Ödülleri adayları açıklandı

78. Altın Küre Ödülleri adayları açıklandı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 04.02.2021 09:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
78. Altın Küre Ödülleri adayları açıklandı

Merakla beklenen 78. Altın Küre Ödülleri adayları belli oldu. Sinema tarafında Nomadland, The Trial of the Chicago 7 ve Mank ön plana çıkarken televizyon tarafında ise The Crown, Schitt’s Creek, Ozark ve The Undoing oldu.

78 yıldır en iyi filmleri ödüllendiren Hollywood Yabancı Basın Birliği, pandemi nedeniyle normalden daha geç bir tarihte olsa da bu yılın adaylarını da açıkladı. 78. Altın Küre Ödülleri, 28 Şubat’ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Bu yıl ödül törenini Amy Poehler ve Tina Fey birlikte sunacak.

Bu yıl en çok adaylık alan film, altı adaylıkla Mank oldu. Onu beş adaylıkla The Trial of the Chicago 7 ve dörder adaylıkla Nomadland, Promising Young Woman ve The Father izledi. Geçtiğimiz yıl tek bir kadın sinemacının bile olmamasıyla tartışmaların odağında yer alan En İyi Yönetmen kategorisinde bu yıl üç kadın yönetmen (Chloé Zhao, Regina King ve Emerald Fennell) yer aldı.

Son aylarda adından övgüyle söz ettiren Sacha Baron Cohen, hem Borat Subsequent Moviefilm hem de The Trial of the Chicago 7 filmindeki performansıyla adaylık kazandı.

SJM-L-MOVIEPICKS-1015-01

Televizyon kategorilerinde yeni yapımlara sıkça yer veren Altın Küre Ödülleri’nde bu yılın en dikkat çekici yeni yapımlarından I May Destroy You‘nun adaylık alamaması bugünün en büyük sürprizlerinden biri oldu. Televizyon tarafında en çok adaylık alan yapım altı adaylıkla The Crown olurken, onu beş adaylıkla Schitt’s Creek ve dörder adaylıkla Ozark ve The Undoing izledi.

78. ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ ADAYLARI

ALTIN KÜRE SİNEMA ADAYLARI

En İyi Film (Drama)

The Father
Mank
Nomadland
Promising Young Woman
The Trial of the Chicago 7

En İyi Film (Komedi ya da Müzikal)

Borat Subsquent Moviefilm
Hamilton
Music
Palm Springs
The Prom

En İyi Erkek Oyuncu (Drama)

Riz Ahmed – Sound of Metal
Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom
Anthony Hopkins – The Father
Gary Oldman – Mank
Tahar Rahim – The Mauritanian

En İyi Kadın Oyuncu (Drama)

Viola Davis -Ma Rainey’s Black Bottom
Andra Day – The United States vs Billie
Frances McDormand – Nomadland
Carey Mulligan – Promising Young Woman
Vanessa Kirby – Pieces of a Woman

13011138-3x2-xlarge

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi-Müzikal)

Sacha Boran Cohen – Borat Subsequent Moviefilm
James Corden – The Prom
Lin-Manuel Miranda – Hamilton
Dev Patel – The Personal History of David Copperfield
Andy Samberg – Palm Springs

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi-Müzikal)

Maria Bakalova – Borat Subsequent Moviefilm
Kate Hudson – Music
Michelle Pfeiffer – French Exit
Rosamund Pike – I Care A Lot
Anya Taylor-Joy – Emma.

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Sacha Baron Cohen – The Trial of the Chicago 7
Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah
Jared Leto – The Little Things
Bill Murray – On the Rocks
Leslie Odom Jr. – One Night in Miami

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Glenn Close – Hillbilly Elegy
Olivia Colman – The Father
Jodie Foster – The Mauritanian
Amanda Seyfried – Mank
Helena Zengel – News of the World

En İyi Yönetmen

Emerald Fennell – Promising Young Woman
David Fincher – Mank
Regina King – One Night in Miami
Aaron Sorkin – The Trial of the Chicago 7
Chloé Zhao – Nomadland

En İyi Senaryo

Promising Young Woman
Mank
The Trial of the Chicago 7
The Father
Nomadland

En İyi Müzik

The Midnight Sky
Tenet
News of the World
Mank
Soul

En İyi Orijinal Şarkı

“Fight for You” – Judas and the Black Messiah
“Hear My Voice” – The Trial of the Chicago 7
“Io Si” – The Life Ahead
“Speak Now” – One Night in Miami
“Tigress & Tweed” – The United States vs. Billie Holliday

En İyi Animasyon Film

The Croods: A New Age
Onward
Over the Moon
Soul
Wolfwalkers

onward-poster

Yabancı Dilde En İyi Film

Another Round (Danimarka);
La Llorona (Guatemala)
The Life Ahead (İtalya)
Minari (ABD)
Two of Us (Fransa)

ALTIN KÜRE TELEVİZYON ADAYLARI

En İyi Dizi (Drama)

The Crown
The Mandalorian
Ozark
Lovecraft Country
Ratched

En İyi Kadın Oyuncu (Drama)

Olivia Colman – The Crown
Jodie Comer – Killing Eve
Emma Corrin – The Crown
Laura Linney – Ozark
Sarah Paulson – Ratched

En İyi Erkek Oyuncu (Drama)

Jason Bateman – Ozark
Josh O’Connor – The Crown
Bob Odenkirk – Better Call Saul
Matthew Rhys – Perry Mason
Al Pacino – Hunters

elle-joc-pc-1574642159

En İyi Dizi (Komedi-Müzikal)

Emily in Paris
Ted Lasso
The Flight Attendant
Schitt’s Creek
The Great

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi-Müzikal)

Lily Collins – Emily in Paris
Kaley Cuoco – The Flight Attendant
Elle Fanning – The Great
Catherine O’Hara – Schitt’s Creek
Jane Levy – Zoey’s Extraordinary Playlist

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi-Müzikal)

Don Cheadle – Black Monday
Nicholas Hault – The Great
Eugene Levy – Schitt’s Creek
Jason Sudeikis – Ted Lasso
Ramy Youssef – Ramy

En İyi Mini Dizi/Film

Normal People
The Queen’s Gambit
The Undoing
Small Axe
Unorthodox

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)

Anya Taylor-Joy – The Queen’s Gambit
Shira Haas – Unorthodox
Nicole Kidman – The Undoing
Cate Blanchett – Mrs. America
Daisy Edgar-Jones – Normal People

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)

Bryan Cranston – Your Honor
Jeff Daniels – The Comey Rule
Ethan Hawke – The Good Lord Bird
Hugh Grant – The Undoing
Mark Ruffalo – I Know This Much Is True

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Dizi, Mini Dizi, TV Filmi)

Gillian Anderson – The Crown
Helene Bonham Carter – The Crown
Julia Garner – Ozark
Annie Murphy – Schitt’s Creek
Cynthia Nixon – Ratched

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Dizi, Mini Dizi, TV Filmi)

John Boyega – Small Axe
Brendan Gleeson – The Comey Rule
Dan Levy – Schitt’s Creek
Jim Parsons – Hollywood
Donald Sutherland – The Undoing


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü çiftten evlilik sürprizi! Ünlü çiftten evlilik sürprizi!
Çekimleri gizli bir şekilde tamamlandı! Fragmanı nefes kestiÇekimleri gizli bir şekilde tamamlandı! Fragmanı nefes kesti
Suyla şovun adresi: Köprülü Kanyon Milli ParkıSuyla şovun adresi: Köprülü Kanyon Milli Parkı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Seks işçiliğinden imparatoriçeliğe uzanan bir yaşam!

Seks işçiliğinden imparatoriçeliğe uzanan bir yaşam!

Resimdeki şekli ilk bakışta kimse göremiyor

Resimdeki şekli ilk bakışta kimse göremiyor

İsminizdeki harfler kaderinizi belirliyor

İsminizdeki harfler kaderinizi belirliyor

Öyle bir paylaşım yaptı ki Hızlı ve Öfkeli 9 hayranları çıldırdı

Öyle bir paylaşım yaptı ki Hızlı ve Öfkeli 9 hayranları çıldırdı

İlginizi Çekebilir

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Survivor’ı sollayan o program geri dönüyor! Hem de daha iddialı

Survivor’ı sollayan o program geri dönüyor! Hem de daha iddialı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Hayranlarının meraklı sorularını yanıtladı

Hayranlarının meraklı sorularını yanıtladı

Her yerden kovulan Johnny Depp’e eski dostu el uzattı!

Her yerden kovulan Johnny Depp’e eski dostu el uzattı!

Tarihteki en meşhur 8 hayat kadını!

Tarihteki en meşhur 8 hayat kadını!

Diğer Haberler

Çıplak sahnelerle gündemden düşmedi! Ruth Wilson, hayatına gizem katıyor...

Çıplak sahnelerle gündemden düşmedi! Şimdi de...

İntiharlar ve cinayetler! Entrikalarla dolu Cecil Hotel’in gizemi çözüldü

İntihar ve cinayet! Entrika yuvası Cecil Hotel gizemini koruyor

Zendaya ve John David Washington'ın başrollerini paylaştığı Malcolm and Marie'den filminden fragman!

Çekimleri gizli bir şekilde tamamlandı! Fragmanı nefes kesti

Canını zor kurtarsa da bunu yapmaktan vazgeçmiyor!

Canını zor kurtarsa da bunu yapmaktan vazgeçmiyor!

Johnny Depp ile Amber Heard hayranlarının savaşı kızıştı! İmza sayısı 2 milyona ulaşmak üzere

Savaş kızıştı! Sayıları 2 milyona ulaşmak üzere

Tahmin etmeniz mümkün değil! En çok ölüm hangi Quentin Tarantino filminde yaşanmıştır?

Tahmin etmeniz mümkün değil!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.