78. Altın Küre Ödülleri adayları açıklandı

78 yıldır en iyi filmleri ödüllendiren Hollywood Yabancı Basın Birliği, pandemi nedeniyle normalden daha geç bir tarihte olsa da bu yılın adaylarını da açıkladı. 78. Altın Küre Ödülleri, 28 Şubat’ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Bu yıl ödül törenini Amy Poehler ve Tina Fey birlikte sunacak.

Bu yıl en çok adaylık alan film, altı adaylıkla Mank oldu. Onu beş adaylıkla The Trial of the Chicago 7 ve dörder adaylıkla Nomadland, Promising Young Woman ve The Father izledi. Geçtiğimiz yıl tek bir kadın sinemacının bile olmamasıyla tartışmaların odağında yer alan En İyi Yönetmen kategorisinde bu yıl üç kadın yönetmen (Chloé Zhao, Regina King ve Emerald Fennell) yer aldı.

Son aylarda adından övgüyle söz ettiren Sacha Baron Cohen, hem Borat Subsequent Moviefilm hem de The Trial of the Chicago 7 filmindeki performansıyla adaylık kazandı.

Televizyon kategorilerinde yeni yapımlara sıkça yer veren Altın Küre Ödülleri’nde bu yılın en dikkat çekici yeni yapımlarından I May Destroy You‘nun adaylık alamaması bugünün en büyük sürprizlerinden biri oldu. Televizyon tarafında en çok adaylık alan yapım altı adaylıkla The Crown olurken, onu beş adaylıkla Schitt’s Creek ve dörder adaylıkla Ozark ve The Undoing izledi.