78. Altın Küre Ödülleri adayları açıklandı

Televizyon kategorilerinde yeni yapımlara sıkça yer veren Altın Küre Ödülleri’nde bu yılın en dikkat çekici yeni yapımlarından I May Destroy You‘nun adaylık alamaması bugünün en büyük sürprizlerinden biri oldu. Televizyon tarafında en çok adaylık alan yapım altı adaylıkla The Crown olurken, onu beş adaylıkla Schitt’s Creek ve dörder adaylıkla Ozark ve The Undoing izledi.

Son aylarda adından övgüyle söz ettiren Sacha Baron Cohen, hem Borat Subsequent Moviefilm hem de The Trial of the Chicago 7 filmindeki performansıyla adaylık kazandı.

Bu yıl en çok adaylık alan film, altı adaylıkla Mank oldu. Onu beş adaylıkla The Trial of the Chicago 7 ve dörder adaylıkla Nomadland, Promising Young Woman ve The Father izledi. Geçtiğimiz yıl tek bir kadın sinemacının bile olmamasıyla tartışmaların odağında yer alan En İyi Yönetmen kategorisinde bu yıl üç kadın yönetmen (Chloé Zhao, Regina King ve Emerald Fennell) yer aldı.

Sacha Boran Cohen – Borat Subsequent Moviefilm James Corden – The Prom Lin-Manuel Miranda – Hamilton Dev Patel – The Personal History of David Copperfield Andy Samberg – Palm Springs

Viola Davis -Ma Rainey’s Black Bottom Andra Day – The United States vs Billie Frances McDormand – Nomadland Carey Mulligan – Promising Young Woman Vanessa Kirby – Pieces of a Woman

Riz Ahmed – Sound of Metal Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom Anthony Hopkins – The Father Gary Oldman – Mank Tahar Rahim – The Mauritanian

The Father Mank Nomadland Promising Young Woman The Trial of the Chicago 7

Sacha Baron Cohen – The Trial of the Chicago 7

Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah

Jared Leto – The Little Things

Bill Murray – On the Rocks

Leslie Odom Jr. – One Night in Miami

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Glenn Close – Hillbilly Elegy

Olivia Colman – The Father

Jodie Foster – The Mauritanian

Amanda Seyfried – Mank

Helena Zengel – News of the World

En İyi Yönetmen

Emerald Fennell – Promising Young Woman

David Fincher – Mank

Regina King – One Night in Miami

Aaron Sorkin – The Trial of the Chicago 7

Chloé Zhao – Nomadland

En İyi Senaryo

Promising Young Woman

Mank

The Trial of the Chicago 7

The Father

Nomadland

En İyi Müzik

The Midnight Sky

Tenet

News of the World

Mank

Soul

En İyi Orijinal Şarkı

“Fight for You” – Judas and the Black Messiah

“Hear My Voice” – The Trial of the Chicago 7

“Io Si” – The Life Ahead

“Speak Now” – One Night in Miami

“Tigress & Tweed” – The United States vs. Billie Holliday

En İyi Animasyon Film

The Croods: A New Age

Onward

Over the Moon

Soul

Wolfwalkers