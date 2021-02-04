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Çıplak sahnelerle gündemden düşmedi! Ruth Wilson, hayatına gizem katıyor...

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 04.02.2021 08:38 | Son Güncelleme:
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Çıplak sahnelerle gündemden düşmedi! Ruth Wilson, hayatına gizem katıyor...

The Affair dizisindeki çıplak sahnelerle gündemden düşmeyen Ruth Wilson, Tom George imzalı gizem filminin oyuncu kadrosuna katıldı.

Henüz adı belli olmayan Tom George yönetmenliğindeki gizem filmi için yapımcı firma Searchlight harekete geçti. Searchlight'ın yeni filminin kadrosuna Ruth Wilson eklendi. Ayrıca Sam Rockwell, Saoirse Ronan, David Oyelowo ve Adrien Brody'nin yeni Searchlight filminde rol alacağı biliniyor.

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THE AFFAİR İLE YILDIZI PARLADI

The Affair dizisiyle yıldıza dönüşen ve oyunculuğunu kanıtlayan Ruth Wilson, şimdilerde bir HBO filmi olan Oslo'nun çekimlerinde bulunuyor. Ayrıca yakın zamanda True Things filminin çekimlerini tamamladığı biliniyor. Televizyon tarafında ise Ruth Wilson, His Dark Materials dizisinin üçüncü sezonuyla TV kariyerini sürdürecek.

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Yeni gizem filminin cinayet temasına odaklanacağı biliniyor. Film, bir Hollywood film yapımcısını anlatacak. Yapımcı, popüler bir tiyatro oyununu filme uyarlamaya çalışıyordur. Ama set ekibinden biri öldürülür. Dünya çapında ünlü dedektif Stoppard, olayı çözmek üzere gelir. Çaylak polis memuru Stalker ise ona bu bulmacayı çözme konusunda yardım edecektir.


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