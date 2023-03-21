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  4. Kavgayı yapım ekibi ayırmış! Her şeyi anlattı... Hande Sarıoğlu Stil İkonu yarışmasını neden terk etti?

Kavgayı yapım ekibi ayırmış! Her şeyi anlattı... Hande Sarıoğlu Stil İkonu yarışmasını neden terk etti?

21.03.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Stil İkonu yarışmasından Hakan Akkaya ile kavga ettiği için 4. bölümde programı bırakan güzel spiker Hande Sarıoğlu, 2. Sayfa programına katıldı. Güzel spiker Hakan Akkaya ile kavga etmesinin perde arkasını anlattı. Sarıoğlu Akkaya ile kavga ettiklerini ve araya yapım ekibinin girdiğini de söyledi.

Kavgayı yapım ekibi ayırmış! Her şeyi anlattı... Hande Sarıoğlu Stil İkonu yarışmasını neden terk etti?

Hakan Akkaya ve Aslıhan Doğan Turan'ın jüri olduğu Stil İkonu yarışmasına sunucu olan Hande Sarıoğlu yarışmayı terk etmişti. Sarıoğlu ve Akkaya arasında ilk günden beri yaşanan anlaşmazlık 5. bölüm çekimi öncesi gerginliğe ve tartışmaya dönüştü.

Yaşanan tartışmanın ardından yarışmadan ayrılan Sarıoğlu, bugün TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yaşanan tartışmanın iç yüzünü anlattı.

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Akkaya'nın en başından beri programı sahiplendiğini ve kendisini istemediğini söyleye Sarıoğlu, şunları anlattı: "Ben 4. bölümden sonra adaya veda ettim. Ben göndermediler de bizim en başından beri Hakan Akkaya ile yıldızımız barışmadı. Programda ilk Hakan Akkaya ile anlaşılmış. O da yanına partner olarak Aslıhan Doğan Turan'ı alıyor. Bu program sanki Hakan'ın programı gibi oluyor. Ben sunucu olarak tanıştırılınca Hakan'a sürpriz oluyorum. Hakan en başından beri kendi sunmak için sunucu istememiş. Daha fazla ekranda olmak istemiş. Beni en başından beri programda istememiş. Yapımcılar benden idare etmemi istedi. İlk tanışma toplantısında bile herkese enerjimizin tutmadığını söylemiştim. En başından beri istenmeyen biriydim."

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"ASLIHAN'I VE YAPIMI İDARE EDİYORDU"

"Beşinci programın finalini çekerken beni yanına çağırıp 'Sen artık şarkı söylemekten bi vazgeçer misin?' dedi. Her programda bir müdahale vardı. O bana karışabileceğini zannetti. Aslıhan'ı ve yapımı da idare ediyordu. 10 kız bunun karşısına geçtiğinde hakaretleri koyun gibi dinliyordu. Hakan egemen bir program olmuştu. Bana da hakim olabileceğini zannetti" diyen güzel spiker daha fazla dayanamayıp Hakan Akkaya'ya sert çıktı.

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Fragmanı paylaştı! Yorumu olay oldu Fragmanı paylaştı! Yorumu olay oldu

"KAMERA ÖNÜNDE KAVGA ETTİK"

"Biz program esnasında kavga ettik" diyerek yaşadıklarını anlatan Hande Sarıoğlu şunları söyledi:

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"Her şey kayıt altındaydı. Yapım ekibi oraya geldi ve kargaşayı ayırmaya çalıştı. Ben çat çat konuştum ama Hakan benden böyle bir şey beklediği için susmuştu. Benimle 60 bölüm anlaştılar ve ben öyle bir enerjiyle neden orada olayım ki? Ben gemileri yakmıştım ve oradan dönüş yoktu. O şekilde program gitmezdi. Benim programın başından beri olmamı istemedi. Benim hiç kimseyle problemim yoktu. Yapım da sorun yapmadı ve 4 bölümlük ücretimi ödedi. Ben idare etmezdim çünkü ben de dik bir insanım. Aslıhan daha sessiz sakin biridir. Çok araya dereye girecek bir durum yoktu. Zaten Aslıhan'la Hakan kanka."

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Hande Sarıoğlu hakan akkaya stil

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