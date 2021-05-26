‘Kesin korunacak hassas alan’ ilan edilen Dikili’deki adalar bölgesi görenleri kendisine hayran bırakıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 21 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen bölge, eşsiz bir güzelliğe sahip. Bembeyaz kumları, turkuaz renkli, sakin ve berrak denizi, maviyle yeşilin buluştuğu irili ufaklı koyları ile bölge, "Ege'nin Maldivleri" olarak da anılıyor. İzmir'e yaklaşık 120 kilometre uzaklıkta bulunan ilçedeki turizmciler alınan kararla bölgenin yabancı turistler için de cazibe merkezi olacağını düşünüyor.

“DOĞAL GÜZELLİKLERİNİN KORUNMASI ADINA KARARI DOĞRU BULUYORUM”

Dikili'de otel işletmecisi Metin Tanrıverdi, ilçenin turizmde yeni atılımlara ihtiyacı olduğunu ifade etti. Bu anlamda bölgenin "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Tanrıverdi, “Doğal güzelliklerin korunması adına alınan kararı doğru buluyorum. Dikili'nin aynı zamanda turizmde yeni atılımlara ihtiyacı var. Fransa'nın Nice şehri ile karşılaştırdığımızda mesela iki yerin doğal tabiat yapısı aynı fakat onlar bizim çok önümüzde. Dikili'nin de turizmde aynı gelişmeyi göstermesi için doğal zenginliklerimizi ekonomik zenginliklere çevirmemiz lazım. Bunun için de master planlara ihtiyacımız var. Yetkililerin ortaklaşa çalışmaları ve master planlarla ilçemizi turizmde cazibe merkezi haline getirebiliriz” dedi.