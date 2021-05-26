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‘Kesin korunacak hassas alan’ ilan edilen Dikili’deki adalar bölgesi görenleri kendisine hayran bırakıyor

Seray Üstün Seray Üstün
26.05.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen İzmir'in Dikili ilçesindeki Garip Adası'nın tamamıyla Kalem Adası'nın bir bölümünü kapsayan bölge, doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor.

‘Kesin korunacak hassas alan’ ilan edilen Dikili’deki adalar bölgesi görenleri kendisine hayran bırakıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 21 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen bölge, eşsiz bir güzelliğe sahip. Bembeyaz kumları, turkuaz renkli, sakin ve berrak denizi, maviyle yeşilin buluştuğu irili ufaklı koyları ile bölge, "Ege'nin Maldivleri" olarak da anılıyor. İzmir'e yaklaşık 120 kilometre uzaklıkta bulunan ilçedeki turizmciler alınan kararla bölgenin yabancı turistler için de cazibe merkezi olacağını düşünüyor.

“DOĞAL GÜZELLİKLERİNİN KORUNMASI ADINA KARARI DOĞRU BULUYORUM”

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Dikili'de otel işletmecisi Metin Tanrıverdi, ilçenin turizmde yeni atılımlara ihtiyacı olduğunu ifade etti. Bu anlamda bölgenin "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Tanrıverdi, “Doğal güzelliklerin korunması adına alınan kararı doğru buluyorum. Dikili'nin aynı zamanda turizmde yeni atılımlara ihtiyacı var. Fransa'nın Nice şehri ile karşılaştırdığımızda mesela iki yerin doğal tabiat yapısı aynı fakat onlar bizim çok önümüzde. Dikili'nin de turizmde aynı gelişmeyi göstermesi için doğal zenginliklerimizi ekonomik zenginliklere çevirmemiz lazım. Bunun için de master planlara ihtiyacımız var. Yetkililerin ortaklaşa çalışmaları ve master planlarla ilçemizi turizmde cazibe merkezi haline getirebiliriz” dedi.

“UMARIM YAPILACAK PROJELERLE DİKİLİ HAK ETTİĞİ YERE ULAŞIR”

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Turizm acentesi sahibi Sait Tez ise yeterince bilinmeyen Dikili'nin alınan karar sonrası yürütülecek çalışmalarla daha çok yabancı turisti ağırlamasını beklediklerini ifade etti.

Bergama, Ayvalık gibi turizm potansiyeli olan çevre ilçelere yakınlığı dolayısıyla da Dikili'nin tatilciler için iyi bir rota olduğuna dikkate çeken Tez, “Turizm acenteleri olarak Dikili koylarının daha belirgin hale getirilerek doğaya uygun tesisleşmesini, gelen yerli yabancı turiste daha çok imkan sunmasını istiyoruz. Böylece turizmde Dikili'mizi daha iyi tanıtabiliriz. Bu anlamda adalar bölgesinin 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilmesi çok yerinde bir karar. Ayrıca Midilli hattının açılması seyahat acenteleri ve Dikili için çok önemli. Buradaki yöneticilerin ilgili makamlarla konuşarak Ayvalık-Midilli seferleri nasıl devam ediyorsa Dikili-Midilli hattının tekrar açılıp Dikili'ye kazandırılması lazım. Umarım yapılacak projelerle Dikili hak ettiği yere ulaşır” diye konuştu.

(AA)

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İzmir
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Gitti güzelim Dikili.
desenize burasıda hapı yuttu.bilinmemesi daha iyiydi

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