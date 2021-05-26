Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Romalılar’ın fazla bilinmeyen Apameia kentinde kazı çalışması yeniden başlıyor

Romalılar’ın fazla bilinmeyen Apameia kentinde kazı çalışması yeniden başlıyor

Seray Üstün Seray Üstün
26.05.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde tarihi M.Ö. 8. yüzyıla kadar dayanan ve Roma döneminde Efes Antik Kenti’nden sonraki en önemli şehir olarak kabul edilen Apameia Antik Kenti’nde bir süredir ara veren kazı çalışmalarının Haziran ayı içerisinde tekrar başlatılması planlanıyor. Kazıda 30 kişilik bilim heyetinin görev alacağı öğrenildi.

Romalılar’ın fazla bilinmeyen Apameia kentinde kazı çalışması yeniden başlıyor

Afyon’un bilinmeyen antik yerleşim alanlarından biri olan Apameia Antik Kenti’nde kazı çalışmaları devam ediyor. Tarihi İpek Yolu ile Kral Yolu’nun kesiştiği noktada yer alan Apameia Antik Kenti, Frig, Pers, Seleukos ve Roma uygarlıklarına ev sahipliği yapan bir antik kent. Apameia Antik Kenti, antik Roma döneminde Kelainai adıyla bilinirken, geçmişi ise M.Ö.’den önce 8. yüzyıla kadar dayanıyor. Helenistik dönemde Efes Antik Kenti’nden sonraki en önemli şehir olarak kabul edilen Apemeia Antik Kenti’nin en önemli mimari yapısı olan antik tiyatroda başlatılan kurtarma kazısı devam ederken, kazı kapsamında tiyatronun bir kısmı ise açığa çıkarıldı. 2017 yılından bu yana devam eden kazıda tiyatronun toprağa gömülü halde duvarlarının bir kısmı gün yüzüne çıkarıldı.

KAZIDA BİRÇOK ESERİN GÜN YÜZÜNE ÇIKARILMASI HEDEFLENİYOR

1

Pandemi başta olmak üzere hava şartlarından dolayı bir süredir ara verilen Apameia’da kazı çalışmalarının önümüzdeki ay içerisinde kaldığı yerden tekrara devam edeceği kaydedildi. Afyonkarahisar Müze Müdürü Mevlüt Üyümez başkanlığında gerçekleştirilecek kazı çalışmalarında ise yaklaşık 30 kişilik bilim heyetinin görev yapacağı aktarıldı. Alınan bilgilerde tekrar başlayacak olan kazı çalışması ise Apemia’da bilinmeyen bir çok eserin gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor. Haziran ayı içerisinde başlaması planlanan kazının uzun bir süre devam etmesi bekleniyor.

(İHA)

Bozcaada turizm sezonuna sıfır vakayla giriyorBozcaada turizm sezonuna sıfır vakayla giriyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kolay yoldan para kazanmak için jigolo oldu, başına gelmeyen kalmadı! Kolay yoldan para kazanmak için jigolo oldu, başına gelmeyen kalmadı!
Sezona sıfır vakayla giriyorSezona sıfır vakayla giriyor
24 saatte öldüren hastalıklar24 saatte öldüren hastalıklar
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Efsane, gişeye ‘hızlı’ bir açılış yaptı

Efsane, gişeye ‘hızlı’ bir açılış yaptı

Turizm sezonuna hazır! Sıfır vakayla giriyor

Turizm sezonuna hazır! Sıfır vakayla giriyor

Onlar farklılıklarla güzel! Güzellik standartlarını yok saydılar

Onlar farklılıklarla güzel! Güzellik standartlarını yok saydılar

Beşiktaş Esports açıkladı! Orta koridor "Rhemio"ya emanet

Beşiktaş Esports açıkladı! Orta koridor "Rhemio"ya emanet

İlginizi Çekebilir

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yüzünde dünyanın en büyük tümörlerinden biri vardı

Yüzünde dünyanın en büyük tümörlerinden biri vardı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Küvetler neden kişinin boyundan daha kısa oluyor?

Küvetler neden kişinin boyundan daha kısa oluyor?

Türkiye versiyonun ilk karesi

Türkiye versiyonun ilk karesi

Saklanan rakamı ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Saklanan rakamı ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.