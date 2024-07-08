Küçükçekmece'de yemek yediği lokantada husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı
Küçükçekmece'de arkadaşları ile lokantada yemek yiyen kişi husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı. Başına ve omzuna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler kaçan şüpheli için arama çalışması başlattı.
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