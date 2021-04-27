Likya Uygarlıkları Müzesi, ziyaretçilerini ‘Işıklar Ülkesi’ ile tanıştırıyor

Kendilerine 'Işıklar ülkesi insanları' adını veren Likya halkının dini inançları, ekonomik ve sosyal yaşamı hakkında ipuçları veren eserler, ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkartıyor. Ziyaretçiler, müzeye ulaşmak için antik Myra kentinin liman mahallesi olan Andriake Ören Yeri'nden geçiyor. Açık hava müzesi niteliği taşıyan ören yerinde asırlık zeytin ağaçları arasındaki hamam, kilise, agora, sarnıç ve 'murex' adı verilen deniz canlısından elde edilen mor boya atölyesi ile tarihi liman yollarını gezebiliyor. Müzenin hemen yanında bulunan 'kuş cenneti' olarak adlandırılan çayda ise ziyaretçiler, 126 farklı kuş türünü görme şansını elde ediyor.

DÜNYADA ÜÇ ÖRNEĞİ VAR

Antik çağda limana yüklerin nasıl getirildiğine dair canlandırmalarının da yer aldığı müzede, ziyaretçileri ilk olarak Patara'da geçen yıl yapılan kazılardan çıkarılan heykeller karşılıyor. Müzede, bir döneme ışık tutan gümrük yazıtı, 12 tanrılı adak steli gibi eserler dikkati çekiyor. Müze müdürü Nilüfer Sezgin, müzenin tarihi bir yapı içerisinde olmasının ziyaretçilerine farklı bir hava verdiğini söyledi.

Müze binası olarak kullanılan tahıl ambarının dünyada 3 örneğinin bulunduğuna işaret eden Sezgin, o dönemlerde ambarda toplanan vergilerin gemilerle ihtiyacı olan yerlere gönderildiğini kaydetti.

“FARKLI DİNLERE AİT BİRÇOK ESER MEVCUT”

Sezgin, "Likya, çok önemli bir uygarlık. Olimpos'tan Fethiye'ye kadar sıralanan şehirler Likya Birliği'ni oluşturuyor. Bu şehirler kendi içlerinde özerk, dışarıya karşı ise birlikte karar alıyorlar. Şehirlerin ekonomik güçlerine göre oy hakkı bulunuyor. Bu da tarihteki ilk demokratik uygulama olarak biliniyor. Böyle bir uygarlığın izlerini görmek insanları heyecanlandırıyor." bilgilerini verdi.