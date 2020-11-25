MasterChef Türkiye'ten diskalifiye olan Uğur Yılmaz'dan flaş hamle!

Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından MasterChef Türkiye'de yaşanan diskalifiye skandalının ardındaki gerçek ortaya çıktı.

MasterChef'in başarılı yarışmacılarından olan Uğur Yılmaz'ın ırkçı ve hakaret dolu paylaşımları nedeniyle büyük tepki çekmişti. Programın yapımcısı ve kanal sahibi Acun Ilıcalı, paylaşımları görünce MasterChef Uğur'un programla ilişiğinin kesti.

YORUMLARA KAPATTI!

MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'in bu olaydan sonra sosyal medya hesaplarında ciddi ölçüde takipçi kaybı yaşadı. Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı.



