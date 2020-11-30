MasterChef Uğur diskalifiye edildi! Gözyaşlarına boğulan MasterChef Uğur Yılmaz Deniz'den veda açıklaması: Çok utanıyorum

Masterchef yarışması tüm hızıyla devam ederken geçtiğimiz hafta Acun Ilıcalı'dan açıklama gelmişti. Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edildiğini duyurmuştu. MasterChef'in yayınlanan son bölümde ise diskalifiye anları ekrana geldi. MasterChef'te eleme kalan Uğur, Sefa ve Barbaros'un normalde eleme turunda yarışması gerekiyordu. Ancak stüdyoya giren üç yarışmacıdan Sefa ve Barbaros şefler tarafından üst kata gönderildi.

Diskalifiye anının ekrana geldiği yayında Somer Şef, Uğur'u öne çağırdı.

"DEVAM ETMENİN UYGUN OLMAYACAĞINA KARAR VERDİK" Somer şef, "Sosyal medyada çıkan talihsiz haberleri hepimiz biliyoruz. Bunun üzerine yarışmaya devam etmenin uygun olmayacağına karar verdik" dedi. "AİLEMİN KARŞISINA BÖYLE ÇIKMAKTAN UTANIYORUM" Diskalifiye edildiği daha önceden kendisine bildirilen Uğur ise veda konuşması yaptı. MasterChef Uğur diskalifiye olmuştu! Skandal paylaşımları ortaya çıktı Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan Uğur, "Sosyal medyaya başladığımda hiç aklımda böyle bir şey yoktu. O zaman ailevi problemler yaşamıştım. Çok fazla ağzımdan küfür çıktı, her yere saldırdım. Seneler geçtikçe olgunlaşıyoruz ve pişman oldum. Sizlerden, Acun Medya'dan ve tüm insanlardan özür diliyorum. Ne desem bilmiyorum şefim" ifadelerini kullandı.

Kendisine sinirli olduğunu ifade eden Uğur, "Şef öncelikle bu sebepten dolayı önünüze gelmek ve ayrılıyor olmak gerçekten hiç istemediğim olaydı. O insanların tanıdığı Uğur kesinlikle ben değilim.

Aslında ben buraya gelirken şef sonuna kadar gidebilmeyi düşünüyordum" dedi "Geçmişimin bu şekilde ortaya çıkmasından çok utanıyorum. Bu şekilde ailemin yanına gideceğim için çok utanıyorum" diyen Uğur tezgaha dayanarak uzun süre gözyaşı döktü. MasterChef Türkiye'ten diskalifiye olan Uğur Yılmaz'dan flaş hamle! YARIŞMACILAR DA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Uğur'un vedası sırasında diğer yarışmacılar da gözyaşlarına boğuldu. Şefler ise Uğur'u "Zaman her şeyin ilacıdır. Bunlarda unutulur" diyerek teselli etmeye çalıştı. MASTERCHEF'TEN İHRAÇ EDİLEN UĞUR SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI MasterChef'in son bölümününün hemen ardından ise Uğur Yılmaz Deniz, Twitter ve Instagram hesaplarından bir paylaşım yaptı. Uğur açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Yemek yapmak yemek sunmak çocukluğumun hayaliydi. Hayallerimin peşinden giderken yolum hep yemeğe ve mutfağa çıktı. Bu masalsı zenginliğin içinde bir yandan hayallerinizin peşinden koşarken bir yandan da büyürsünüz. Ergenlik ve delikanlılık arasında bocalar durursunuz. Ve galiba bolca hata yaparsınız aynı benim gibi.