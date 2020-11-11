Masumlar Apartmanı 9. son bölüm final sahnesi! Han, İnci'ye çöp ev gerçeğini gösterdi! Masumlar Apartmanı sosyal medyada gündem oldu

Başarılı oyunculukları ve senaryosuyla dikkat çeken Masumlar Apartmanı'nın 10 Kasım Salı akşamı ekrana gelen 9. bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşandı. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümüne Safiye ve Gülben'in kavgası damga vurdu. Evlilik hayalleri kurduğu Esat'ın kendisini sevmediği söylemesi üzerine Gülben büyük bir yıkım yaşadı. O anlara şahit olan Safiye ise Gülben'i zorla eve götürdü ve annesinin yıllar önce kendisine yaptığı gibi bağırmaya başladı. Çılgına dönen Safiye, Gülben'in çok sevdiği aşk romanlarını camdan dışarı attı. Gülben ise annelerinin kıyafetlerini sokağa attı. İkili arasındaki kavgaya o anda sokakta olan İnci de şahit oldu.
Han ise radikal bir karar alarak, artık İnci'ye ailesiyle ilgili gerçekleri söylemeye karar verdi. Han, yıllardır çöp ev olarak kullandıkları dairenin kapısını açarak İnci'ye gösterdi. Han, "Bana gerçekte kim olduğumu soruyorsun. Belki anlatamam ama gösterebilirim. Bu ne biliyor musun İnci? Bu benim hayatım işte. Hoşgeldin" dedi.
İnci gördüğü manzara karşısında dondu kaldı. Han ve İnci'nin çöp evin kapısında gören Safiye ise şoke oldu.
Masumlar Apartmanı ekrana gelen son bölümüyle sosyal medyanın da gündeminde yer aldı. İşte dizi hakkında yapılan paylaşımlardan bazıları.
Han’ın kız isteme sürpriziyle Memduh ve İnci büyük şok yaşar.
Memduh ve İnci’nin arası yine bozulur. Ege evlendiklerini açıklamak yerine İnci ve Han’ın böyle bir ‘oyuna’ başvurmasına tepki gösterir.
Okulda da sinirini Neriman’dan çıkarır. Han’ın attığı büyük adım Derenoğlu ailesine de yansır.
Gülben Esat’a olan aşkı için harekete geçmeye karar verir. Önündeki en büyük engel ise Safiye’dir.
Uygar’ın yine başlarına bela açacağını düşünen Han, bu kez çok daha sert bir tepki verir. Bunun sonucunda ise Esra Han’ın karanlık tarafıyla tanışır. Ege Han’ın parasıyla okumamaya kararlıdır.
Sonuçlarını düşünmeden yaptığı plan başını derde sokar.
Gülben’in Esat için kurduğu hayallerin üzerine Safiye kabus gibi çöker.
İki kardeş arasında ilk defa kılıçlar karşılıklı çekilir. Han İnci’yle aralarında olan gerilimin daha fazla uzamasını istemez.
Kendini kısmen de olsa İnci’ye açmaya karar verir. Ancak işler planladığı gibi gitmeyecektir.
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