Masumlar Apartmanı 9. son bölüm final sahnesi! Han, İnci'ye çöp ev gerçeğini gösterdi! Masumlar Apartmanı sosyal medyada gündem oldu

Başarılı oyunculukları ve senaryosuyla dikkat çeken Masumlar Apartmanı'nın 10 Kasım Salı akşamı ekrana gelen 9. bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşandı. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümüne Safiye ve Gülben'in kavgası damga vurdu. Evlilik hayalleri kurduğu Esat'ın kendisini sevmediği söylemesi üzerine Gülben büyük bir yıkım yaşadı. O anlara şahit olan Safiye ise Gülben'i zorla eve götürdü ve annesinin yıllar önce kendisine yaptığı gibi bağırmaya başladı. Çılgına dönen Safiye, Gülben'in çok sevdiği aşk romanlarını camdan dışarı attı. Gülben ise annelerinin kıyafetlerini sokağa attı. İkili arasındaki kavgaya o anda sokakta olan İnci de şahit oldu.

"BU BENİM HAYATIM İŞTE"

Han ise radikal bir karar alarak, artık İnci'ye ailesiyle ilgili gerçekleri söylemeye karar verdi. Han, yıllardır çöp ev olarak kullandıkları dairenin kapısını açarak İnci'ye gösterdi. Han, "Bana gerçekte kim olduğumu soruyorsun. Belki anlatamam ama gösterebilirim. Bu ne biliyor musun İnci? Bu benim hayatım işte. Hoşgeldin" dedi.