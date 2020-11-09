Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah küfüre küfürle karşılık verdi

Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah'ı kızdırdılar! Güzel oyuncu sosyal medya hesabından yakın arkadaşıyla yıllar önce çekilen bir fotoğrafını paylaşarak doğum gününü kutladı. Oyuncu, fotoğrafına küfür içerikli yorum yapan bir takipçisine küfürle karşılık verdi.

Instagram hesabından Emil isimli arkadaşıyla 2009 yılında çekilen bir fotoğrafını paylaşan Abdullah, notunu da İngilizce yazarak arkadaşının yeni yaşını kutladı.

Bunun üzerine de bir yorum yapan takipçisi "Takipçilerin Türk ne İngilizce yazıyorsun a.." diyerek küfür etti. Erkek takipçisinin küfürlü paylaşımına sinirlenen oyuncu ise "Düzgün konuş a.." diyerek küfretti.

Ünlü oyuncunun bu yanıtı sosyal medyaya damga vururken takipçileri bu yorumu yapan kişiye de tepki gösterdi.

