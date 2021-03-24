Masumlar Apartmanı'nda Gülben'in değişimi şoke etti! Masumlar Apartmanı 27. son bölümde Safiye, Han, İnci ve Gülben'li final sahnesi

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın 23 Mart Salı akşamı izleyici ile buluşan 27. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

SAFİYE NACİ'Yİ HAYATINDAN SİLDİ!

Masumlar Apartmanı son bölümde Naci gitmekten vazgeçti ve yeniden otele yerleşti. Naci'yi artık göremeyen Safiye ise gittiğini sandığı aşkının ardından yeniden eski haline döndü.

Ancak Naci, ölmek üzere olduğunu yazdığı mektubu posta kutusuna koyarken Safiye ile karşılaştı. Mektubu okumadan yırtan Safiye ise çılgına dönerek Naci'ye artık gitmesini istedi. Safiye hayatındaki Naci sayfasını kapatmış oldu.

GÜLBEN'İN BÜYÜK DEĞİŞİMİ!

Gülben ise Esat'ın Esra'da kalmasını yanlış anladıktan sonra kriz yaşadı. Annesinin kıyafetlerini giyen Gülben Safiye'den daha da sert biri oldu. Gülben, kardeşi Neriman'a da kötü davranmaya başladı.

Eski halinden eser kalmayan Gülben, kendisiyle konuşmak için gelen Esat'a da rest çekti. Esat'a kendisi için artık bir çöp olduğunu söyleyen Gülben'in büyük değişimi herkesi şaşırttı.

