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Masumlar Apartmanı'nda Gülben'in değişimi şoke etti! Masumlar Apartmanı 27. son bölümde Safiye, Han, İnci ve Gülben'li final sahnesi

24.03.2021 01:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı 27. son bölümüyle ekrana geldi. Masumlar Apartmanı'nda Esat'ı geceyi Esra'nın yanında geçirdiğini öğrenen Gülben büyük bir değişim yaşadı. Annesinin kıyafetlerini giyen Gülben, yaptıklarıyla Safiye'yi bile gölgede bıraktı. Safiye ise geri dönen Naci'ye rest çekti. İnci ise Han'ı psikoloğa götürdü. Ancak Han'ın psikoloğa anlattıkları ve yaşadığı gülme krizi İnci'yi şoke etti. Masumlar Apartmanı'nın sıra dışı finali sosyal medyayı da salladı.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın 23 Mart Salı akşamı izleyici ile buluşan 27. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

SAFİYE NACİ'Yİ HAYATINDAN SİLDİ!

Masumlar Apartmanı son bölümde Naci gitmekten vazgeçti ve yeniden otele yerleşti. Naci'yi artık göremeyen Safiye ise gittiğini sandığı aşkının ardından yeniden eski haline döndü.

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Ancak Naci, ölmek üzere olduğunu yazdığı mektubu posta kutusuna koyarken Safiye ile karşılaştı. Mektubu okumadan yırtan Safiye ise çılgına dönerek Naci'ye artık gitmesini istedi. Safiye hayatındaki Naci sayfasını kapatmış oldu.

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GÜLBEN'İN BÜYÜK DEĞİŞİMİ!

Gülben ise Esat'ın Esra'da kalmasını yanlış anladıktan sonra kriz yaşadı. Annesinin kıyafetlerini giyen Gülben Safiye'den daha da sert biri oldu. Gülben, kardeşi Neriman'a da kötü davranmaya başladı.

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Eski halinden eser kalmayan Gülben, kendisiyle konuşmak için gelen Esat'a da rest çekti. Esat'a kendisi için artık bir çöp olduğunu söyleyen Gülben'in büyük değişimi herkesi şaşırttı.
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HAN, İNCİ'Yİ BİR KEZ DAHA ŞOKE ETTİ!

Final sahnesinde ise İnci, Han'ı zorla psikoloğa götürdü.

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Diziye yeni katılan ünlü oyuncu Seda Akman son bölümde Han'ın psikoloğu olarak seyirci karşısına çıktı. Ancak psikoloğa ters davranan Han anlattıklarıyla şaşırttı. Han'ın gülme krizini duyan İnci ise donup kaldı.

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MASUMLAR APARTMANI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Masumlar Apartmanı son bölümünde Twitter'da TT listesinde ilk sırada yer aldı. Twitter kullanıcıları dizinin final sahnesiyle ilgili çok sayıda paylaşım yaptı. İşte o paylaşımlardan bazıları.

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TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi Ezgi Mola Farah Zeynep Abdullah Merve Dizdar
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