Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola'dan Naci paylaşımı: Sen de unutma beni! Tansel Öngel Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı mı?

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Tansel Öngel, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı'nın son bölümündeki Naci ve Safiye sahneleri izleyenleri duygulandırdı.

"SEN DE UNUTMA BENİ"

Dizi setinde çekilen bir fotoğrafı Instagram'dan paylaşan Ezgi Mola, Tansel Öngel'i de etiketleyerek "Sen de unutma beni, unutama beni. Tansel’cim" notunu düştü.

TANSEL ÖNGEL'DEN EZGİ MOLA'YA YANIT!

Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel ise Ezgi Mola'nın paylaşımını kendi hesabından alıntıladı ve "İnsan olmaktan ve mesleğimden gurur duymak için sana bakmam yeter be canım partnerciğim" ifadelerini kullandı.

Ezgi Mola'nın bu paylaşımı ise dizinin hayranlarını meraklandırdı. Tansel Öngel'in Masumlar Apartmanı'ndan ayrılıp ayrılmadığı ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

