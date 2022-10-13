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Naz Mila kısacık geceliğini giyip sere serpe koltuğa uzandı! Ardından ise...

13.10.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelin adayı olarak tanınan Naz Mila sosyal medyayı yine salladı. Önce mavi kısacık geceliğiyle koltuğa sere serpe uzanıp poz veren Mila ardından ise göğüslerini ortaya çıkaran ıslak tişörtüyle verdiği pozu paylaştı.

Naz Mila kısacık geceliğini giyip sere serpe koltuğa uzandı! Ardından ise...

Bir dönem Zuhal Topal'un sunumuyla ekranlara gelen izdivaç programında yer alan Naz Mila herkesin dikkatini çeken gelin adaylarından olmuştu. Naz Mila sosyal medya fenomeni olarak hâlâ tanınırlığını koruyor.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan eski gelin adayı son olarak koltukta sere serpe poz verdi. Saten kısa geceliğiyle pozunu paylaşan Mila yine hayranlarını mest etti.

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Bu pozu dikkat çeken Naz Mila ardından da göğüs kısmı ıslak olan beyaz tişörtüyle boy gösterdi.

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Göğüslerinin belli olmasını umursamayan Mila yine dikkat çekmeyi başardı.

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