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Gelin adayı Naz Mila'ya gelen mesaj mide bulandırdı

10.10.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelin adayı olarak tanındıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ve son dönemde oyunculuğa da adım atan Naz Mila kendisine gelen bir mesajı ifşa etti.

Gelin adayı Naz Mila'ya gelen mesaj mide bulandırdı

Zuhal Topal'la İzdivaç programına katılarak ünlenen gelin adaylarından biri de Naz Mila. Sosyal medyada cesur paylaşımlarla öne çıkan Naz Mila son dönem oyunculuk yapmaya da başlamıştı.

Her paylaşımı olay olan gelin adayı son olarak kendisine gelen bir mesajı ifşa etti.

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Naz Mila'ya bir hayranı "Çoraplarını emerim" yazdı. Bu paylaşımı yayınlayan Mila buna şu yanıtı verdi:

Ekran Alıntısı

"Aşka bir dur ... Ortalık karışık çorap emmek zamanı değil" dedi.

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Gönderilen bu mesaj herkesin midesini bulandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Naz Mila sosyal medya
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