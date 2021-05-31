Ölülerin yağını çıkararak vücutlarına süren topluluk: Papua Yeni Gine Kabileleri

Papua Yeni Gine dağlarında yaşayan kabilede ölen kişiler kutsal olarak kabul ediliyor. Ölen kişinin ayak, diz ve dirseklerine delikler açılıyor ve daha sonrasında bedeni asıyor. Bu uygulamanın asıl amacı ise ölen kişinin bedeninde bulunan yağı tamamen çıkartmak. Bu yağ çıktıktan sonra ise elde edilen sıvı , ölen kişinin ailesine veriliyor.

Ölmüş kişinin bedeninden çıkan yağı başta aile fertleri olmak üzere bütün kabile vücutlarına sürüyor. Böylece daha sağlıklı ve uzun yaşayacaklarına inanıyorlar. Kalan yağ ise kabile için yapılan yemeklere katılıyor. Bunu yapmalarındaki amaç ise ölen kişinin güçlerine ve özelliklerine sahip olmak olarak açıklanıyor. Bunun haricinde ölü asma, yağ çıkartma ve kullanma ritüellerinin dış dünyadan gelen güçleri korkuttuğuna inanılıyor.



