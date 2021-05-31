Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Ölülerin yağını çıkararak vücutlarına süren topluluk: Papua Yeni Gine Kabileleri

Ölülerin yağını çıkararak vücutlarına süren topluluk: Papua Yeni Gine Kabileleri

Seray Üstün Seray Üstün
31.05.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarih boyunca pek çok kabile ilginç gelenekleriyle günümüzün modern dünyasından oldukça uzak bir hayat sürüyor. İzole bir şekilde yaşayan kabileler modernlikten bir haberler. Teknolojiyi kullanmıyorlar ve kendi geleneklerine göre hareket ediyorlar. Papua Yeni Gine dağlarında yaşayan birkaç kabile ölen kişilerin vücutlarından bir yağ çıkartıyor.

Ölülerin yağını çıkararak vücutlarına süren topluluk: Papua Yeni Gine Kabileleri

Papua Yeni Gine dağlarında yaşayan kabilede ölen kişiler kutsal olarak kabul ediliyor. Ölen kişinin ayak, diz ve dirseklerine delikler açılıyor ve daha sonrasında bedeni asıyor. Bu uygulamanın asıl amacı ise ölen kişinin bedeninde bulunan yağı tamamen çıkartmak. Bu yağ çıktıktan sonra ise elde edilen sıvı , ölen kişinin ailesine veriliyor.

Ölmüş kişinin bedeninden çıkan yağı başta aile fertleri olmak üzere bütün kabile vücutlarına sürüyor. Böylece daha sağlıklı ve uzun yaşayacaklarına inanıyorlar. Kalan yağ ise kabile için yapılan yemeklere katılıyor. Bunu yapmalarındaki amaç ise ölen kişinin güçlerine ve özelliklerine sahip olmak olarak açıklanıyor. Bunun haricinde ölü asma, yağ çıkartma ve kullanma ritüellerinin dış dünyadan gelen güçleri korkuttuğuna inanılıyor.

İlginç gelenekleriyle aklın sınırlarını zorlayan kabile: Himbaİlginç gelenekleriyle aklın sınırlarını zorlayan kabile: Himba


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! 21 yaşındaki genç ağaca asılı halde ölü bulundu Korkunç olay! 21 yaşındaki genç ağaca asılı halde ölü bulundu
Ölümle dalga geçiyordu! Vefat nedeni 'pes' dedirttiÖlümle dalga geçiyordu! Vefat nedeni 'pes' dedirtti
Burnundaki tümörden dolayı hayatı boyunca kötü yorumlar aldıBurnundaki tümörden dolayı hayatı boyunca kötü yorumlar aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Limonata filmi ne zaman çekildi?

Limonata filmi ne zaman çekildi?

İzin verilmiyor! Ülkelere göre yasaklı olan köpek cinsleri

İzin verilmiyor! Ülkelere göre yasaklı olan köpek cinsleri

Tarihe geçen vefat sebebi! Boğazına taktığı fular nedeniyle öldü

Tarihe geçen vefat sebebi! Boğazına taktığı fular nedeniyle öldü

UNESCO tescilli noktada turizm hareketliliği başladı

UNESCO tescilli noktada turizm hareketliliği başladı

İlginizi Çekebilir

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Tarihin en büyük utancı! ‘İnsan hayvanat bahçesi’ sembolü oldu

Tarihin en büyük utancı! ‘İnsan hayvanat bahçesi’ sembolü oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

52 kez uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia etti

52 kez uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia etti

Bir bacağı tam 45 kilo! Hayallerinin peşinden koşuyor

Bir bacağı tam 45 kilo! Hayallerinin peşinden koşuyor

Eşinin amcası ile yasak aşk yaşayan kadın son kararını açıkladı

Eşinin amcası ile yasak aşk yaşayan kadın son kararını açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.