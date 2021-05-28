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İlginç gelenekleriyle aklın sınırlarını zorlayan kabile: Himba

Seray Üstün Seray Üstün
28.05.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nesli tükenmek üzere olan ve modern dünyanın dinamiklerinden uzakta bir hayat sürdürmeyi başaran birçok kabile bulunuyor. Kültürel değerlerine oldukça bağlı olan bu kabilelerin aslında birbirinden farklı gelenekleri bulunuyor. Himba kabilesinin gelenekleri ise diğerlerinden bir hayli ilginç. Çünkü kadınların hamile kalmak için kullandıkları yöntem şaşkınlık yaratıyor.

İlginç gelenekleriyle aklın sınırlarını zorlayan kabile: Himba

Himba kabilesi, Kuzey Namibya‘da, eski ismi Kaokoland olan Kunene yöresinde yaşayan etnik bir topluluk. 15. ya da 16. yüzyılda Botswana’dan göç eden kabile, Kuzey Namibya’da Kunene (eski Kaokoland) yöresinde yaşıyor. Günümüzde yaşayan nüfusun sayısının 20 bin ila 50 bin arasında değiştiği düşünülüyor. ‘Çıplak Kadınlar Kabilesi’ olarak da bilinen Himbalarda kadınlar tamamen çıplak bir şekilde hayatlarını sürdürüyor. Kadınların hiçbir şekilde kıyafet giymediği, çıplak gezdiği bu kabile günümüze kadar kendini dış etkilerden koruyabilmiş.

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Himbalar, Kunene Nehri boyunca yaşayıp, bu coğrafyada hayvanlarını özgürce otlatıyorlar. Gün onlar için erken saatlerde başlıyor. Kadınlar süsleri olan otjizelerini sürdükten sonra günlük yemek işlerini yapmaya koyuluyor. Genç erkekler hayvanların karnını doyurmakla ilgilenirken kadın ve çocuklar yaşlılarla birlikte günlük işlerle ilgileniyor. Kabile üyeleri hem anne hem de baba tarafının ailelerine dahil oluyor. Bu çift aileli düzen, zor iklim koşullarına karşı savaşmalarını sağlıyor. Himba klanları en yaşlı erkek üye tarafından idare ediliyor.

Kabilede kadınlar bir çocuk doğurmaya karar verdiğinde kutsal saydıkları ağacın altına gidiyorlar ve gelecekteki çocuklarının kendileriyle iletişim kurmasını bekliyorlar. Daha doğmamış olan çocuk annesiyle bir şarkı aracılığıyla tanışıyor. Bu şarkı çocuğun büyüme süreci boyunca ailenin hayatında var oluyor. Çocuğun yaşı doğduğu günden değil o ağacın altında annesine ilettiği şarkıdan itibaren hesaplanıyor. Bu kabilede herkesin bir şarkısı bulunuyor ve yaptığı her eylemde bu şarkı ile karşılaşıyor. Kabilenin farklı bir öğretisi de ceza yerine her zaman sevgi ve anlayış uygulamaları.

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