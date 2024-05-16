Özel hastanede skandal iddia: "Hastane ortağı, laboratuvar teknikerine zorla istifa dilekçesi imzalattı"

Gaziosmanpaşa’da bulunan özel bir hastanede laboratuvar teknikeri olarak çalışan İ.O., hastane sahibi tarafından küfür ve tehditler ile kendisine zorla istifa dilekçesi imzalatıldığını iddia etti. Şikayetçi olan İ.O. ifadesinde “Odaya sıkıştırmaları sonucunda baskı ile istifa dilekçesini imzalayarak ayrıldım. Odada cep telefonum ile ses kaydı aldım” dedi. Öte yandan ortaya çıkan ses kaydında, hastanenin ortaklarından olduğu iddia edilen H.G.’nin küfür, hakaret ve tehdit içerikli konuşmaları yer aldı. İddialar hakkında kendisine ulaşılan H.G., “Siz haber yapın soruşturalım. Bildiğini yap. Ses kaydınızı alıyorum. Ben bu haberi yapanlar ile ilgili gereğini yaparım” dedi.