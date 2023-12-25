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RTÜK inceleme başlatmıştı! Kızıl Goncalar dizisinde denklem sahnesi gündem oldu! "Olan hep kızlara oluyor"

25.12.2023 23:29 | Son Güncelleme:
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FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Kızıl Goncalar dizisi gündemden düşmüyor. İlk bölümüyle büyük tepki toplayan ve sahneleriyle sosyal medyada gündem olan diziye RTÜK gelen şikayetler üzerine inceleme başlatmıştı. Öte yandan vakıflardan kiralanan 2 mekanın çekim izni iptal edildiği de ortaya çıkmıştı. Bu akşam ikinci bölümü ile ekrana gelen dizide denklem sahnesi sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın yer aldığı ekranların yeni dizisi Kızıl Goncalar ilk bölümü ile tepki toplamış ve yapılan eleştirilerin ardından RTÜK'ün harekete geçmesine sebep olmuştu. Öte yandan iddialara göre vakıflardan kiralanan 2 mekanın çekim izni de diziye dair eleştirilerin artması ile birlikte iptal etmişti. 25 Aralık Pazartesi akşamı yayınlanan Kızıl Goncalar'ın 2. bölümünde geçen matematik denklemi sahnesi sosyal medyada gündem oldu.

Bu akşam ikinci bölümü ile izleyicisinin karşısına çıkan Kızıl Goncalar dizisi gündemden düşmüyor. Faniler adlı hayali bir tarikatın hikâyesini anlatan Kızıl Goncalar dizisinde oyuncu Mina Demirtaş'ın canlandırdığı Zeynep karakteri ile Şerif Erol'un can verdiği Suavi karakteri arasında geçen sahne çok konuşuldu.

sahne

Beyaz tahtada Suavi'ye mantık önermesini konusunu anlatan Zeynep, kapalı kızların okutulmadığı zihniyetine dikkat çekti.

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Daha sonra "Olan hep kızlara oluyor. Ne farkınız var? Aynısınız." diyerek odayı terk etti.

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O sahne sosyal medyada büyük alkış topladı.

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Özcan Deniz Özgü Namal Kızıl Goncalar ele
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