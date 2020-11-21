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Sadakatsiz 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz'de Ali, babası Volkan'ı sevgilisi Derin'in yanında yakalıyor!

21.11.2020 00:19 | Son Güncelleme:
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Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz'in 8. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in yeni bölümünde Asya, Volkan'ın evine oğlu Ali'yi gönderiyor. Ali babasının yanına gidiyor ancak kapıyı Derin açıyor. Volkan'ı görmesiyle birlikte Ali şaşkınlığa uğruyor. Volkan ise ne yapacağını bilemiyor. Ali ise babasına neden orada olduğunu sorunca Volkan ne diyeceğini bilemiyor. İşte Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı

BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Sadakatsiz dizisinin 25 Kasım Çarşamba ekrana gelecek olan 8. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünde Asya ve Volkan arasındaki boşanma krizi derinleşerek büyüyor. Asya, oğlu Ali'yi babası Volkan'ın sevgilisi Derin'le yaşadığı eve götürüyor. Kapıyı açan Derin karşısında Ali'yi görünce şok yaşıyor. Ali ise babası Volkan'a neden o evde olduğunu soruyor.

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SADAKATSİZ SON BÖLÜM KONUSU

Sadakatsiz'in 18 Kasım Çarşamba yayınlanan son bölümünde Volkan, Asya'ya karşı kozlarını kullanmaya başlıyor. Oğlunun velayetini alabilmek için Asya'yı geçmişinden vuran Volkan nasıl bir hamle yapacak?

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Tüm dengeleri değiştiren yüzleşmenin ardından Asya kendini beklemediği bir çıkmaz içinde bulur. Ailesi ile kopma noktasına gelen Derin, Volkan’a sığınırken, işiyle ilgili yaşadığı sorunlar Volkan’ı tümüyle köşeye sıkıştırmıştır.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den bomba açıklamalarSadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den bomba açıklamalar

İki tarafın da var gücüyle saldırdığı bu savaştan kimin galip çıkacağı bilinmezken, Asya ve Volkan’ın birbirlerinde açtıkları yaralar her bir darbede daha da derinleşmektedir.

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Peki bu mücadelede Asya, tek başına mı savaşacak yoksa yanında bu defa birileri mi alacak? Ali, babasının ihanetini öğrenecek mi?

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Sadakatsiz yeni bölümleriyle her çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

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