Sadakatsiz 7. son bölüme damga vuran Asya ve Volkan sahnesi! "Sen de annen gibi delinin tekisin" Sadakatsiz sosyal medyada gündem oldu

Sadakatsiz dizisi 18 Kasım Çarşamba akşamı 7. bölümüyle ekrana geldi. BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği ve Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı. Eşi Volkan'ın kendisini 2 yıldır Derin'le aldattığını öğrendikten sonra intikam planlarına başlayan Asya'nın son hamleleri Volkan'ı zor durumda bıraktı. Volkan ise Nil'in sevgilisi Selçuk'u kullanarak Asya'ya iftira attırdı. Suçlamalarla karşı karşıya kalan Asya, hastanedeki işinden oldu.
Asya ise Volkan'ın yardımcısı Serap'ı da yanına alarak, avukatıyla birlikte yeni bir plan yaptı.
Asya, hem çocuğunun velayetini almak hem de Volkan'ı beş parasız bırakmak için harekete geçti. Asya'nın hamleleriyle zor durumda kalan Volkan ise işi tehdide döktü. Eve gelen Volkan, eşi Asya'nı tehdit ederek, "Sana öyle şeyler yapacağım ki. Bu şehri terk etmek zorunda kalacaksın" dedi.
Oğulları Ali'nin çıkardığı kavga nedeniyle okula gitmek zorunda kalan Volkan ve Asya uzun bir aradan sonra ilk defa yüz yüze geldi.
O sırada Derin'in aradığı Volkan ise telefonu eşi Asya'nın gözünün içine baka baka "Efendim aşkım" diye açtı.
Volkan'ın yaptıkları sosyal medyada da gündem oldu. Sadakatsiz dizisindeki Volkan karakteriyle ilgili Twitter'da çok sayıda tepki dolu paylaşım yapıldı. İşte sosyal medyadaki paylaşımlardan bazıları.
Sadakatsiz'in 18 Kasım Çarşamba yayınlanan son bölümünde Volkan, Asya'ya karşı kozlarını kullanmaya başlıyor. Oğlunun velayetini alabilmek için Asya'yı geçmişinden vuran Volkan nasıl bir hamle yapacak?
Tüm dengeleri değiştiren yüzleşmenin ardından Asya kendini beklemediği bir çıkmaz içinde bulur. Ailesi ile kopma noktasına gelen Derin, Volkan’a sığınırken, işiyle ilgili yaşadığı sorunlar Volkan’ı tümüyle köşeye sıkıştırmıştır.
İki tarafın da var gücüyle saldırdığı bu savaştan kimin galip çıkacağı bilinmezken, Asya ve Volkan’ın birbirlerinde açtıkları yaralar her bir darbede daha da derinleşmektedir.
Peki bu mücadelede Asya, tek başına mı savaşacak yoksa yanında bu defa birileri mi alacak? Ali, babasının ihanetini öğrenecek mi?
Sadakatsiz yeni bölümleriyle her çarşamba 20.00'de Kanal D'de!
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