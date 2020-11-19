Sadakatsiz 7. son bölüme damga vuran Asya ve Volkan sahnesi! "Sen de annen gibi delinin tekisin" Sadakatsiz sosyal medyada gündem oldu

Sadakatsiz dizisi 18 Kasım Çarşamba akşamı 7. bölümüyle ekrana geldi. BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği ve Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı. Eşi Volkan'ın kendisini 2 yıldır Derin'le aldattığını öğrendikten sonra intikam planlarına başlayan Asya'nın son hamleleri Volkan'ı zor durumda bıraktı. Volkan ise Nil'in sevgilisi Selçuk'u kullanarak Asya'ya iftira attırdı. Suçlamalarla karşı karşıya kalan Asya, hastanedeki işinden oldu.

VOLKAN'DAN ASYA'YA ŞOK TEHDİT!

Asya ise Volkan'ın yardımcısı Serap'ı da yanına alarak, avukatıyla birlikte yeni bir plan yaptı.

Asya, hem çocuğunun velayetini almak hem de Volkan'ı beş parasız bırakmak için harekete geçti. Asya'nın hamleleriyle zor durumda kalan Volkan ise işi tehdide döktü. Eve gelen Volkan, eşi Asya'nı tehdit ederek, "Sana öyle şeyler yapacağım ki. Bu şehri terk etmek zorunda kalacaksın" dedi.