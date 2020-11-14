Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den bomba açıklamalar

Hikayesi ve oyunculuklarıyla sosyal medyayı sallamayı da sallayan dizinin oyuncuları da bu durumdan bi hayli memnun.

Dizide evli bir adamla aşk yaşayan ve hamile kalan genç bir kızı canlandıran Melis Sezen ise önceki gün İstinye Park’ta görüntülendi.

Sadakatsiz dizisine dair açıklamalar yapan Sezen, dizinin ve oynadığı karakterin sosyal medyada aldığı tepkileri de yorumladı.

"DERİN'İ SEVEN VE DESTEK VEREN YORUMLAR DA VAR"

tv100'deki habere göre genç oyuncu, ''Dizimiz çok beğenildi. Bunu reytinglerde de görüyor ve çok mutlu oluyoruz'' diyen Melis Sezen, ''Derin için sosyal medyada sert yorumlar yapıldı. Bu konuda ne diyeceksiniz?'' sorusuna şöyle yanıt verdi:

''Evet ama Derin’i seven ve destek veren yorumlar da okudum. Önemli olan dizinin beğenilmesi ve ben çok mutluyum.'' şeklinde konuştu.

