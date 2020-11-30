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Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'den itiraf: Aldatılma yabancı olduğum bir durum değil

30.11.2020 23:01 | Son Güncelleme:
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Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'den itiraf: Aldatılma yabancı olduğum bir durum değil

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, aldatılma itirafında bulundu. Ünlü oyuncu, "Birçok kişi gibi benim de yabancı olduğum bir durum değil aldatılmış olmak" dedi.

Yeni sezonunun ses getiren dizilerinden olan Sadakatsiz'de Asya karakteriyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Cansu Dere, InStyle Türkiye aralık sayısına kapak oldu.

"ALDATILMAK, YABANCI OLDUĞUM BİR DURUM DEĞİL"

Oyuncu, "Sadakatsiz'de intikam peşinde koşan, aldatılmış bir kadını canlandırıyorsunuz. Siz aldatılsanız ne yaparsınız? Öç almak mı, sessizce terk etmek mi olur tercihiniz?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"Birçok kişi gibi benim de yabancı olduğum bir durum değil aldatılmış olmak. Sevgi gibi, öç almak, kin, nefret duymak da çok güçlü duygular. Böyle bir şey yapmış olan birisine tekrar güçlü bir duygu beslemeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Zaten anlamını da yitiriyor önceden hissettiklerim. O yüzden, tatsız bir hadise, 'Bu insan da böyleymiş, ne yapalım' der hayatıma devam ederim. İnsanın olduğu yerde iyilik kadar, kötülük ve çirkinliğin de olduğuna inanan, bunu baştan kabul eden biriyim.

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