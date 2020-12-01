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Sadakatsiz 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz'de Asya'dan boşanan Volkan'ın şaşırtan değişimi!

01.12.2020 01:54 | Son Güncelleme:
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Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz'in 9. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in yeni bölümünde dizinin hikayesi bambaşka bir yöne gidiyor. Yeni bölümde aradan geçen 2 yılın sonunda Volkan Tekirdağ'a geri dönüyor. Asya ve Derin'in çocuğunun büyüdüğü görülürken, Volkan'ın değişimi ise dikkat çekiyor. Asya'nın karşısına çıkan Volkan içinde taşıdığı derin öfke ile eski karısı bir savaşa başlamanın hazırlığını yapıyor.

Sadakatsiz dizisinin 2 Aralık Çarşamba ekrana gelecek olan 9. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünde Volkan ve Asya'nın boşanmasının ardından iki yıl geçiyor. Yeni işi ve imajıyla Tekirdağ'a geri dönen Volkan, eski eşinin çalıştığı hastaneye gelerek Asya'nın karşısına çıkıyor. Peki Ali'yi de kendi tarafına çekmeye çalışan Volkan, Asya'ya neler yapacak?

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BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de olacak.

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SADAKATSİZ SON BÖLÜM KONUSU

Sadakatsiz 8. son bölüm final sahnesinde Asya'dan Volkan'a büyük tuzak! "Ali'nin yaşamasına izin veremezdim"Sadakatsiz 8. son bölüm final sahnesinde Asya'dan Volkan'a büyük tuzak! "Ali'nin yaşamasına izin veremezdim"

Volkan ve Asya artık yolun sonuna geliyor. İkili arasındaki ipler gerildikçe, yalanlar da ortaya çıkmaya başlıyor. Asya, oğlunu kaybetme korkusu yaşıyor.

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Volkan da onu buradan vurmak için Ali'yi yanına çekecek hamleler yapıyor.

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Ancak, Ali'nin onu Derin'in evinde bulması olayları karma karışık hale getiriyor.

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'den itiraf: Aldatılma yabancı olduğum bir durum değilSadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'den itiraf: Aldatılma yabancı olduğum bir durum değil

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Ali anne ve babasının arasında olanları anlamlandırmaya çalışırken olanlar oluyor.

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Asya, Ali'ye gerçekleri anlatmanın zamanı geldiğini düşünüyor ve onu alıp gidiyor. Peki bu konuşmalar Ali'yi nasıl etkileyecek? Volkan ve Asya arasındaki gerilim onu nasıl etkileyecek?

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Asya, oğlunu kaybetme korkusuyla hata yapacak mı? Volkan, bu durumları mahkemede ona karşı kullanacak mı?

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