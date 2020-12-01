Sadakatsiz 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz'de Asya'dan boşanan Volkan'ın şaşırtan değişimi!

Ali anne ve babasının arasında olanları anlamlandırmaya çalışırken olanlar oluyor.

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'den itiraf: Aldatılma yabancı olduğum bir durum değil

Ancak, Ali'nin onu Derin'in evinde bulması olayları karma karışık hale getiriyor.

Volkan da onu buradan vurmak için Ali'yi yanına çekecek hamleler yapıyor.

Volkan ve Asya artık yolun sonuna geliyor. İkili arasındaki ipler gerildikçe, yalanlar da ortaya çıkmaya başlıyor. Asya, oğlunu kaybetme korkusu yaşıyor.

Sadakatsiz dizisi nin 2 Aralık Çarşamba ekrana gelecek olan 9. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünde Volkan ve Asya'nın boşanmasının ardından iki yıl geçiyor. Yeni işi ve imajıyla Tekirdağ'a geri dönen Volkan, eski eşinin çalıştığı hastaneye gelerek Asya'nın karşısına çıkıyor. Peki Ali'yi de kendi tarafına çekmeye çalışan Volkan, Asya'ya neler yapacak?

Asya, Ali'ye gerçekleri anlatmanın zamanı geldiğini düşünüyor ve onu alıp gidiyor. Peki bu konuşmalar Ali'yi nasıl etkileyecek? Volkan ve Asya arasındaki gerilim onu nasıl etkileyecek?

Asya, oğlunu kaybetme korkusuyla hata yapacak mı? Volkan, bu durumları mahkemede ona karşı kullanacak mı?





