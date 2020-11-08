MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sadakatsiz’in Derya’sı Özge Özder’den duygusal açıklama! ‘Ağlattınız beni...’

Sadakatsiz’in Derya’sı Özge Özder’den duygusal açıklama! ‘Ağlattınız beni...’

08.11.2020 15:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sadakatsiz’in Derya’sı Özge Özder’den duygusal açıklama! ‘Ağlattınız beni...’

Ünlü oyuncu Özge Özder ve müzisyen eşi Sinan Güleryüz, heyecanlı günler yaşıyor. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından müjdeli haberi duyurdu.

Kanal D ekranlarına gelen Sadakatsiz dizisinde Derya rolüne hayat veren Özge Özder anne olmak için gün sayıyor. Çarşamba geceleri reyting listelerini alt üst eden dizide oyunculuk performansıyla göz dolduran 42 yaşındaki ünlü oyuncu, anne olacağını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açıkladı. Özge Özder'in kullandığı ifadeler sevenlerini duygulandırdı.

Sadakatsiz'in Derya’sı Özge Özder hamile!Sadakatsiz'in Derya’sı Özge Özder hamile!

‘KELİMELER YETERSİZ KALIYOR’

özge özder2

Beş aylık hamile olan güzel oyuncu haberin yayılmasından sonra duygusal bir açıklama yapmayı tercih etti. Heyecanını takipçileriyle paylaşan ünlü sanatçı gönderisinde, “Bazen ne diyeceğini, nasıl diyeceğini bilemiyor insan. Kelimeler yetersiz kalıyor. Hep en güzel dilekleriniz hatta istekleriniz içindeydi bizden bir bebek haberi almak. Hep ‘çoğalın’ dediniz bizi sevenler olarak. Biz aslında hep çoktuk kendimize ve hatta taştık kendi içimizde ama şimdi kısmetse daha da çoğalıyoruz işte. Sizlerin de duaları, iyi enerjisi ve sevgisi eşliğinde geliyor kızımızın müjdeli haberi... İnanıyorum ki bizim bu zor döneme denk gelen yolculuğumuz kara kalplere inat, yine iyi kalplerinizin ve iyi dileklerinizin enerjisini kuşanıp en güzel şekilde tamamına erecek. Dilerim ki , bu zor günlerde yüce yaradan koruyup kollayacak hepimizi ve taşıdığım bu küçük canı, ve o da gözlerini sağlıkla açacak” notunu ekledi.

‘HERKES KENDİNE YAKIŞTIRDIĞI GİBİ DAVRANIYOR’

özge özder3

Hamilelik haberlerinin medyaya yansımasından sonra kullanılan dili eleştiren Özder, “Çıkan haberlerin bazılarında kullanılan inceliksiz ve yakışıksız dile takılmayınız hiç, ben takılmadım. Çünkü nihayetinde herkes kendine yakıştırdığı gibi davranıyor günün sonunda. Haber gündeme düştüğünden itibaren yazan tüm iyi dilek sahiplerine sonsuz teşekkür ederim. Ağlattınız beni. Sosyal mecralardan yazdığınız tüm yorumları tek tek okuyorum ve inşallah o da okuyacak ilerde. Hoş geliyorsun güzel kızımız. Babanla kurduğumuz bu aşk cumhuriyetinin başkenti şüphesiz sen olacaksın" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERinternetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla para kazanıyorinternetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla para kazanıyor
'Yıkık dökük evlere izin verildiğini...''Yıkık dökük evlere izin verildiğini...'
5 Kasım Perşembe günü kanallarda ne var?5 Kasım Perşembe günü kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Biden'a müjdeyi böyle verdi: Başardık

Biden'a müjdeyi böyle verdi: Başardık

Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'

Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'

Milyoner'e damga vurdu! Hem ağladı hem ağlattı

Milyoner'e damga vurdu! Hem ağladı hem ağlattı

Otomobilden fırlayan genç öldü

Otomobilden fırlayan genç öldü

Biden ve yardımcısı Harris'ten zafer konuşması

Biden ve yardımcısı Harris'ten zafer konuşması

Joe Biden kritik konularda hangi politikaları izleyecek?

Joe Biden kritik konularda hangi politikaları izleyecek?

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

İsyan ettiler! Vefa ve etik kavramları yok olmuş

İsyan ettiler! Vefa ve etik kavramları yok olmuş

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bomba annelik açıklaması! 'Yengemin kızı doğurdu bana verdi sana ne!'

Bomba annelik açıklaması! 'Yengemin kızı doğurdu bana verdi sana ne!'

Öpüşmenin dozunu kaçırınca.... Mekandan atıldı

Öpüşmenin dozunu kaçırınca.... Mekandan atıldı

Coşkun Göğen'in zor anları: Dünya'mı kaybettim

Coşkun Göğen'in zor anları: Dünya'mı kaybettim

Diğer Haberler

Ayda’nın hastaneden çıkışı Bengü’yü duygulandırdı!

O görüntü duygulandırdı! ‘Hep aklımda...’

Şarkıcı Berkay yasaklara isyan etti! ‘Siz kimsiniz...’

Olay yaratan sözler! ‘Siz kimsiniz...’

Sinan Akçıl’dan Kim Kardashian’a Azerbaycan mesajı!

Azerbaycan mesajı! “Şuşa’yı...”

Ezgi Mola: 'Yıkık dökük evlere izin verildiğini...'

'Yıkık dökük evlere izin verildiğini...'

Aleyna Tilki ve Selin Ciğerci benzetmesi anne Havva Öztel’i kızdırdı!

Selin Ciğerci’ye benzetilince annesi kızdı

Kardashian/Jenner Ailesi Joe Biden için sevindi

Biden kazanınca... Paylaşımları dikkat çekti

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.