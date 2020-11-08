Sadakatsiz’in Derya’sı Özge Özder’den duygusal açıklama! ‘Ağlattınız beni...’

Kanal D ekranlarına gelen Sadakatsiz dizisinde Derya rolüne hayat veren Özge Özder anne olmak için gün sayıyor. Çarşamba geceleri reyting listelerini alt üst eden dizide oyunculuk performansıyla göz dolduran 42 yaşındaki ünlü oyuncu, anne olacağını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açıkladı. Özge Özder'in kullandığı ifadeler sevenlerini duygulandırdı.

‘KELİMELER YETERSİZ KALIYOR’

Beş aylık hamile olan güzel oyuncu haberin yayılmasından sonra duygusal bir açıklama yapmayı tercih etti. Heyecanını takipçileriyle paylaşan ünlü sanatçı gönderisinde, “Bazen ne diyeceğini, nasıl diyeceğini bilemiyor insan. Kelimeler yetersiz kalıyor. Hep en güzel dilekleriniz hatta istekleriniz içindeydi bizden bir bebek haberi almak. Hep ‘çoğalın’ dediniz bizi sevenler olarak. Biz aslında hep çoktuk kendimize ve hatta taştık kendi içimizde ama şimdi kısmetse daha da çoğalıyoruz işte. Sizlerin de duaları, iyi enerjisi ve sevgisi eşliğinde geliyor kızımızın müjdeli haberi... İnanıyorum ki bizim bu zor döneme denk gelen yolculuğumuz kara kalplere inat, yine iyi kalplerinizin ve iyi dileklerinizin enerjisini kuşanıp en güzel şekilde tamamına erecek. Dilerim ki , bu zor günlerde yüce yaradan koruyup kollayacak hepimizi ve taşıdığım bu küçük canı, ve o da gözlerini sağlıkla açacak” notunu ekledi.