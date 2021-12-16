Sandra Bullock ve Brad Pitt’in başrollerini paylaştığı ‘Bullet Train’ filminden üzen haber! Vizyon tarihi ertelendi

Brad Pitt ve Sandra Bullock'un başrollerinde yer aldığı Bullet Train filminin vizyon tarihinde değişiklik yapıldı. Japon yazar Kotaro Isaka tarafından yazılan Maria Beetle romanından uyarlan filmin yönetmen koltuğunda David Leitch oturuyor. Gerilim-aksiyon sevenleri sinema salonuna toplayama hazırlanan yapımın kadrosunda Joey King, Andrew Koji, Brian Tyree Henry, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson, Hiroyuki Sanada gibi isimler yer alıyor. Çekimleri tamamlanan filmin yeni vizyon tarihi ise 15 Temmuz 2022 olarak açıklandı.

LADY GAGA OYNAYACAKTI

Filme ve kitaba adını veren Maria Beetle karakterini Lady Gaga’nın canlandırması planlanmıştı. Ancak Gaga’nın House Of Gucci filmi için projeden ayrılmasının ardından kadroya Sandra Bullock dahil oldu. Bullet Train, Sandra Bullock ve Brad Pitt'in birlikte rol alacağı ilk film olacak.

BULLET TRAIN KONUSU

Film, Tokyo’daki bir hızlı treninde, farklı nedenlerle birbirlerini öldürmeye çalışan bir grup suikastçıya odalanıyor. Filmin senaryosunu Zak Olkewicz tarafından kaleme alındı.



