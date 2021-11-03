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Game Of Thrones’in yıldızından sevişme sahnesi itirafı: Kendi halimize bırakıldık

03.11.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Game of Thrones yıldızı Gemma Whelan, dizideki sevişme sahnelerinin çekimini ‘çılgın bir karmaşa’ olarak tanımladı. Tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran diziye dair samimi açıklamalarda bulunan Gemma Whelan, oyuncular arasındaki iletişimin ve uyumun her şeyden önemli olduğunu dile getirdi.

Game Of Thrones’in yıldızından sevişme sahnesi itirafı: Kendi halimize bırakıldık

İkinci, üçüncü, dördüncü, altıncı ve yedinci sezonda yardımcı karakter olarak Theon Greyjoy'un kardeşi, Kraliçe Yara Greyjoy’a hayat veren Gemma Whelan, Game Of Thrones setine dair konuştu. The Guardian’a yaptığı açıklamalarda Whelan, “Artık setlerde çok farklı bir dil seçeneği var.” dedi.

Oyuncuların en zorlandığı çekimlerden biri olan sevişme sahnelerinin matematiğinin günümüzde değiştiğinden söz eden Whelan, “Sanatçılar çoğunlukla kendi hallerine bırakıldı.Eskiden ‘aksiyon’ diye bağırdıklarında harekete geçmemizi isterlerdi. Bu çılgınca bir kaosun oluşmasına neden oluyordu. Ancak aktörlerin arasında her zaman birbirini kontrol etme iç güdüsü var” diye konuştu.

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2018'de Game of Thrones'un cinsel sahnelerinin büyük çoğunluğu tamamlandıktan sonra HBO, ileriye dönük projeler için yakınlık koordinatörlerinin işe alınmasını zorunlu kıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Game Of Thrones dizisi
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