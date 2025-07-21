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Şansın böylesi! İki bilet aldı milyon dolar kazandı... Bir gecede iki vurgun!

Massachusetts’li Corcoran, Powerball çekilişi için aynı sayılarla iki bilet oynadı. Her iki bilet de 5 beyaz topu doğru tahmin ederek 1’er milyon dolar kazandı. Büyük ikramiyeyi yalnızca kırmızı topu tutturamayarak kaçırdı. Toplam 2 milyon dolar kazanan Corcoran, ödülle ne yapacağına henüz karar vermedi.

Şansın böylesi! İki bilet aldı milyon dolar kazandı... Bir gecede iki vurgun!
Çiğdem Sevinç

Massachusetts'te yaşayan Corcoran isimli talihli, Powerball piyangosunda eşine az rastlanır bir şansa sahip oldu. 9 Temmuz’daki Powerball çekilişi için satın aldığı iki ayrı biletin de 1 milyon dolarlık ödül kazandığı açıklandı.

Corcoran, ilk olarak yedi çekilişi kapsayan bir Powerball bileti satın aldı. Ancak biletin geçerlilik tarihini yanlış anlayarak bu çekilişe katılamadığını düşündü. Bu nedenle, sadece 10 dakika uzaklıktaki başka bir bayiden aynı sayı kombinasyonuyla ikinci bir Powerball bileti daha aldı. Şans eseri, her iki bilet de çekilişte çıkan beş beyaz topu doğru tahmin etti.

Şansın böylesi! İki bilet aldı milyon dolar kazandı... Bir gecede iki vurgun! 1

2 BİLET BİRDEN ÖDÜL KAZANDI

Kazanan kombinasyonun sadece kırmızı Powerball numarası olan "5" eksikti. Eğer bu numarayı da bilmiş olsaydı, Corcoran 217 milyon dolarlık büyük ikramiyenin sahibi olacaktı. Yine de, her biri 1 milyon dolar değerinde iki kazanan bilete sahip olan Corcoran, toplamda 2 milyon dolarlık ödül kazandı.

Massachusetts Eyalet Piyangosu yetkililerine göre, Corcoran bu sayı kombinasyonunu uzun süredir oynuyordu. Şanslı kazanan ise henüz bu büyük ödülle ne yapacağına karar vermediğini belirtti.

Şansın böylesi! İki bilet aldı milyon dolar kazandı... Bir gecede iki vurgun! 2

İKİ ŞEHİRDE DE NOKTA ATIŞI

Kazanan biletlerin satın alındığı Fitchburg'daki Market Basket süpermarketi ile Leominster’daki Country Farms marketi de ödüllendirildi. Her iki bayi, 10’ar bin dolarlık teşvik ödülü kazandı. Bu, her iki şehirde de bugüne kadar satılmış ilk 1 milyon dolarlık Powerball bileti olarak kayıtlara geçti.

Powerball’da büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali 292.2 milyonda bir olarak biliniyor. Bir sonraki çekiliş 21 Temmuz’da yapılacak ve tahmini büyük ikramiye 308 milyon dolar olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango powerbank piyango
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